Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

  9:46
U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští policisté a záchranáři.
foto: ZZS JmK

„Z místa nehody transportoval vrtulník mladou ženu a muže s mnohočetnými zraněními zejména pohybového aparátu. Oba ve stabilizovaném stavu,“ uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán. Třetího zraněného mladého muže bez známek závažných poranění odvezla sanitka.

Nehoda se stala před 07:00. „Řidič zatím neznámé totožnosti jel s vozidlem Škoda Octavia po silnici druhé třídy II/605, což je stará hlavní silnice Praha - Plzeň - Rozvadov, ve směru na Holostřevy a zhruba 500 metrů za sjezdem z dálnice z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do přilehlé betonové konstrukce,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Dechovou zkoušku nemohli policisté provést vzhledem ke zdravotnímu stavu řidiče, byl nařízen odběr krve v nemocnici. „Ve vozidle cestovali další dvě zatím neztotožněné osoby, které také utrpěly zranění,“ uvedl Hodan. Příčiny nehody policisté vyšetřují.

