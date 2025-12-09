Rychlík na Plzeňsku srazil ovce, kvůli nehodě stála strakonická trať

  10:23aktualizováno  10:50
Srážka rychlíku se stádem ovcí zkomplikovala v úterý ráno provoz na železniční trati Plzeň – Strakonice v úseku mezi Blovicemi a Ždírcem na jižním Plzeňsku. Při nehodě dvě ovce uhynuly, ve vlaku nikdo neutrpěl zranění. Vlaky kvůli vyšetřování nabíraly desítky minut zpoždění. Před jedenáctou hodinou byl provoz na trati obnoven.
Rychlík Rožmberk se v úterý ráno střetl mezi Blovicemi a Ždírcem se stádem ovcí. | foto: HZS Plzeňského kraje

„Událost je bez zranění osob a situaci řešíme ve spolupráci s hasiči Správy železnic,“ komentoval situaci mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar. Dvě ovce ovšem podle něj náraz nepřežily.

Rychlík Rožmberk se v úterý ráno střetl mezi Blovicemi a Ždírcem se stádem ovcí. Ostatní spoje nabíraly desítky minut zpoždění.

Hasiči kvůli nehodě nemuseli evakuovat cestující vlaku, kterých bylo přibližně šedesát. V soupravě byli i čtyři členové vlakového personálu.

„Po vyšetření nehody by měl vlak dál pokračovat v jízdě,“ doplnil Poncar.

Nehoda se stala ve čtvrt na devět ráno. Zvířata srazil rychlík Rožmberk. Některé další vlaky nabíraly podle vyjádření Českých drah desítky minut zpoždění, jiné spoje dokonce dopravce odřekl.

Provoz v úseku mezi Blovicemi a Ždírcem České dráhy obnovily před jedenáctou dopoledne.

