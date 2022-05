Řidička zapasovala vůz mezi protihlukovou stěnu a strom, museli ji vystříhat

Dvaasedmdesátiletá řidička nabourala ve čtvrtek v půl třetí odpoledne. Podle policistů jela od Dobřan na Štěnovice.

„Při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin vjela do protisměru a následně do levého silničního příkopu. Tam narazila do kamenné protihlukové stěny a vůz Kia Ceed zůstal zaklíněný mezi zdí a vzrostlým stromem,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková.

Ženu museli z vozu vyprostit hasiči. Pomocí hydraulických nůžek odstřihli dveře a sloupek.

Řidičku si pak do péče převzali záchranáři. „Žena byla při vědomí, se středně těžkým poraněním jsme ji transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedl za záchrannou službu Vítězslav Sladký.

Dechovou zkoušku na alkohol měla řidička negativní. Škodu na vozidle policisté předběžně odhadli na 115 tisíc korun. Příčinu nehody a její okolnosti objasní až další vyšetřování.