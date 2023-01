Řidič nedal přednost dodávce, při nehodě se zranilo deset lidí včetně dětí

Nehoda se stala před půl devátou večerní. Podle dosavadního šetření devětadvacetiletý řidič jel s citroënem po vedlejší silnici od Staňkova. „Nedal přednost v jízdě vozidlu Toyota, které jelo po hlavní komunikaci ve směru od Ohučova a došlo ke střetu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.

Dodávka skončila zdemolovaná v příkopu. Kromě řidiče z osobního auta záchranná služba převezla do nemocnice i další tři cestující. „Jednalo se o muže ročníku 1986 a dva muže ročníku 1995,“ vyjmenovala Červenková.

V péči lékařů skončili také všichni z dodávky. Jednalo se o šestačtyřicetiletou řidičku, čtyřiačtyřicetiletého muže, o 23 let starší ženu a čtyři děti ve věku od dvou do sedmi let.

„Letecká záchranná služba transportovala řidičku a sedmileté dítě se středně těžkým zraněním při vědomí na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Další byli převezeni sanitkami. Utrpěli lehčí zranění,“ uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Řidič osobního auta měl dechovou zkoušku negativní. Přivolaní hasiči stabilizovali havarovanou dodávku a zlikvidovali uniklé provozní kapaliny.