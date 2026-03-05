Na přejezdu se srazil vlak s osobním autem. Řidič z místa nehody utekl

  18:22aktualizováno  18:27
V Mirošově na Rokycansku se dnes odpoledne na železničním přejezdu střetl osobní vlak s osobním autem. Řidič vozidla po srážce utekl. Provoz v místě téměř čtyři hodiny stál.
Střet osobního vozidla s vlakem v Mirošově na Rokycansku. (5. března 2026) | foto: Hasiči Správy železnic

Ke srážce došlo v Janovské ulici před 15. hodinou. „Podle dosud zjištěných informací jel řidič vozidla ve směru jízdy na Hrádek, kdy z dosud nezjištěných důvodů při přejíždění vlakového přejezdu vjel do kolejiště ve chvíli, kdy místem projížděl vlak ve směru od Rokycan na Mirošov,“ sdělila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Střet osobního vozidla s vlakem v Mirošově na Rokycansku. (5. března 2026)

Po srážce řidič vozidla z místa utekl. Policie ho později vypátrala a zahájila s ním úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

U strojvedoucího byla provedená dechová zkouška, která se ukázala jako negativní.

Nikdo z 26 cestujících vlaku neutrpěl žádné zranění. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara vystoupili a nebylo tak třeba vyprošťování. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a na přejezdu řídili dopravu.

Provoz na trati byl zastaven, k jeho obnovení došlo v 16:35.

