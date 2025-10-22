Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, mezinárodní trať do Mnichova stojí

  16:32aktualizováno  16:46
Srážka osobního auta s osobním vlakem na železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku zastavila ve středu odpoledne provoz na hlavní železniční trati z Plzně na Domažlice a Mnichov. O nehodě informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu Českých drah se omezení dotkne vlaků v dálkové i regionální přepravě, omezení by mělo trvat do 18:00 hodin.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda si vyžádala zranění, uvedlo v dopravním zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Policejní mluvčí Dagmar Mifková řekla, že nehoda se stala na nechráněném železničním přejezdu v půl čtvrté odpoledne. U havárie zasahují složky integrovaného záchranného systému.

„Na místě jsou hlídky policie. Bližší informace poskytneme později,“ dodala Mifková.

Podle Petra Poncara, mluvčího krajských hasičů, ve vlaku cestovalo zhruba 90 lidí, nikomu z nich se nic nestalo.

„Cestující jsou evakuováni do přistavených autobusů. Po ukončení vyšetřování budou hasiči SŽ odklízet následky střetu,“ doplnil za SŽ Martin Kavka.

22. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:46

