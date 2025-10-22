Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, mezinárodní trať do Mnichova stojí

Nehoda si vyžádala zranění, uvedlo v dopravním zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.
Policejní mluvčí Dagmar Mifková řekla, že nehoda se stala na nechráněném železničním přejezdu v půl čtvrté odpoledne. U havárie zasahují složky integrovaného záchranného systému.
„Na místě jsou hlídky policie. Bližší informace poskytneme později,“ dodala Mifková.
Podle Petra Poncara, mluvčího krajských hasičů, ve vlaku cestovalo zhruba 90 lidí, nikomu z nich se nic nestalo.
„Cestující jsou evakuováni do přistavených autobusů. Po ukončení vyšetřování budou hasiči SŽ odklízet následky střetu,“ doplnil za SŽ Martin Kavka.