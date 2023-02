Šofér vjel do protisměru, kde zavinil tragický střet. Má podmínku a řídí dál

Milana Křiklána dnes trestní senát Okresního soudu Plzeň-jih postihl za usmrcení z nedbalosti a nedbalostní ublížení na zdraví podmíněným trestem 16 měsíců na zkušební dobu dvou let. Odsouzený i státní zástupce se hned vzdali práva na odvolání.

Protože zdravotní pojišťovně a zraněnému spolujezdci soudci přiznali jen část požadovaných peněz, mohou se ještě odvolat.

Souzený v průběhu vyšetřování tvrdil, že si na nehodu vůbec nepamatuje. Znalec Tomáš Kubeš, který objasňuje příčiny dopravních nehod, dnes na animacích ukazoval chování aut před srážkou i po ní, vysvětloval stopy na silnici i proč rotující mercedes nesrazil patník u silnice.

Pak Křiklán požádal o svůj další výslech. „Na průběh nehody si ani trochu nevzpomínám. Posudek mi celou záležitost objasnil. Chci vyjádřit hlubokou lítost nad tím, co jsem způsobil. Snažil jsem se jezdit bezpečně, najezdil jsem přes jeden a čtvrt milionu kilometrů. Je mi to strašně líto,“ otočil se na vdovu.

Vdova neměla jasno, jaký trest by žádala

Nehoda se stala 1. července 2020 u Kokořova. Křiklán vjel v poslední ze tří navazujících zatáček s passatem do protisměru. Po čelní srážce s protijedoucím mercedesem zůstal passat zaklíněný ve svodidlech, těžce zraněného Křiklána operovali v nemocnici. V mercedesu, který se nárazem roztočil a skončil v příkopu, zemřel čtyřiapadesátiletý řidič. Jeho spolujezdec byl zraněný.

Podle znalce jel passat v protisměru rychlostí kolem 71 kilometrů v hodině, mercedes o 20 kilometrů rychleji. Před mercedesem se auto v protisměru zjevilo asi dvě sekundy před srážkou, šofér neměl šanci střetu zabránit.

„Amnézie není u takových nehod neobvyklá, není to účelové tvrzení. Soud nemá důvod pochybovat ani o upřímnosti lítosti. Nebyla to bezohledná jízda. Pan obžalovaný vlastní řidičský průkaz skupiny B od roku 1991, dosud v něm nebyl zaznamenaný jediný přestupek. Byl to naprosto výjimečný exces,“ vysvětlil soudce Jiří Žižka, proč v tomto případě není součástí trestu také zákaz řízení, který však nenavrhoval ani státní zástupce.

Souzenému šoférovi hrozil maximálně šestiletý trest. Ani vdova neměla jasno v tom, jaký trest by měli soudci uložit. „Strašně dlouho jsem nad tím přemýšlela. Sama nevím, jak bych si přála, aby trest byl. Ta situace se nedá zvrátit žádným trestem. Je mi strašně líto, co se stalo, ale nedá se to změnit,“ řekla soudcům, než jí oči zalily slzy.