Před zatáčkou dostal smyk a vjel do protisměru. Protijedoucí senior zemřel

Dvaapadesátiletý řidič jel s vozem Peugeot Expert od Obory směrem na Horní Břízu, před pravotočivou zatáčkou zřejmě dostal smyk a přejel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím vozidlem Škoda Fabia, které řídil osmasedmdesátiletý řidič, popsala nehodu Červenková.
Zraněn byl řidič škodovky a v druhém autě žena narozená v roce 1984 a třináctiletá dívka. Obě ženy měly podle Korčíkové zranění lehčího charakteru, starší muž utrpěl velmi vážná poranění. „Bohužel na následky svých zranění ve večerních hodinách zemřel,“ uvedla Červenková.
U druhého řidiče dechová zkouška vyloučila požití alkoholu. Přesnou příčinou a veškerými okolnosti nehody se zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov.
|
Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec
Zatímco červencové dopravní nehody se v kraji obešly bez obětí na životech, v srpnu už podle dostupných informací zemřelo při nehodách v kraji pět lidí, z toho tři v posledních čtyřech dnech.
Ve čtvrtek zemřela na dálnici D5 šedesátiletá řidička obytné dodávky, která v místě, kde je kvůli velké dlouhodobé opravě provoz v obou směrech sveden do jedné poloviny dálnice, narazila zezadu do nákladního auta. V pátek večer zemřela v Plzni čtyřiačtyřicetiletá žena, která upadla při přebíhání kolejí a přejela ji tramvaj.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz