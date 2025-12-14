Senior nedal přednost náklaďáku při odbočování, v nemocnici zemřel

Autor: ,
  16:41
Na následky těžkých zranění ze sobotní dopravní nehody zemřel o den později čtyřiaosmdesátiletý senior. U Oseka na Rokycansku se v osobním autě střetl s nákladním vozidlem, kterému podle informací policie nedal přednost při odbočování.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Ústí nad Labem

Těžká nehoda se stala v sobotu po poledni na křižovatce silnice mezi Rokycany a Březinou.

„Řidič, narozený v roce 1941, jel s vozidlem Dacia Sandero ve směru na Rokycany a při odbočování vlevo na vedlejší komunikaci na Osek nedal přednost protijedoucímu nákladnímu vozidlu řízenému mužem, narozeným v roce 1983, a došlo ke střetu,“ popsal nehodu policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Požití alkoholu u obou řidičů policisté vyloučili. Těžce zraněného seniora odvezli záchranáři do nemocnice, kde později zemřel. Nehodou se dále budou zabývat dopravní policisté z územního odboru Rokycany.

14. prosince 2025  15:07,  aktualizováno  16:59

