Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Tachovsku zemřel motorkář. Srazil se s autem, řidič byl pozitivní na drogy

Autor: ,
  20:06
U Plané na Tachovsku zemřel v neděli odpoledne při dopravní nehodě řidič motocyklu. Jeho stroj se na silnici I/21 srazil s osobním autem, jehož řidič měl pozitivní test na drogy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Motorkář utrpěl zranění, kterým na místě podlehl, uvedla krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková. Silnice I/21 byla kvůli nehodě dočasně uzavřena.

Nehoda se stala před 16:30 na výjezdu z Plané ve směru na Brod nad Tichou u křižovatky se silnicí 230 na Stříbro. „Podle dosud zjištěných informací jel řidič (ročník narození 1976) s osobním vozidlem Škoda Fabia od Plané na Novou Hospodu. Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s motocyklistou (ročník 1972) jedoucím na stroji Aprilia od Nové Hospody na Planou. Motocyklista utrpěl vážná zranění, byl resuscitován, ale přes veškerou snahu zemřel,“ popsala dopravní nehodu Mifková.

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

Tachovští dopravní policisté řidiče vozidla vyzvali k dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Pozitivně ale reagoval orientační drogový test. Případ si převzali tachovští kriminalisté, kteří budou zjišťovat další okolnosti této události.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Chalupa ze seriálu Policie Modrava lehla popelem, mohl to způsobit blesk

Pravděpodobně blesk způsobil požár původní šumavské chalupy v Srní. Plameny ji...

Požár zcela zničil chalupu u šumavského Srní. Podle místních začala ve středu večer hořet poté, co do objektu zasáhl blesk. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 10 milionů korun.

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

„V Česku je cenzura, v Rusku ne.“ Zastupitel SPD bere peníze z Kremlu

Premium
Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba

Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba (za SPD), který žije v Rusku, je placený ruským mediálním holdingem Rossija Segodňa, který je na sankčním seznamu Evropské Unie. Upozornil na to web...

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

OBRAZEM: Šeřík, americké vlajky a Convoy of Liberty. Plzeň slaví konec války

Tisíce lidí zhlédly v neděli 3. května Konvoj svobody – Convoy of Liberty,...

Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty. Nedělní...

Táta bude mít infarkt. Jsem na nás pyšný, líčil Herajt po házenkářském triumfu Plzně

Plzeňský brankář Filip Herajt se raduje po úspěšném zákroku v závěru finálového...

Když levou rukou v poslední minutě vyrazil střelu domácích, radostí nad sebou tahal za síť v brance. Filip Herajt opět v rozhodujících momentech podržel házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje, který...

10. května 2026

Sušice kupuje obří brownfield po sirkárně, o nové podobě jedná s architekty

Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé...

Sušice na Klatovsku koupí za 250 milionů korun téměř 17 nevyužitých hektarů areálu bývalé firmy SOLO. Po třech letech se dohodla s brněnským majitelem plochy dřívější sirkárny, akciovou společností...

10. května 2026  6:26

Rozhodla obrovská vůle i maličkosti. Házenkáři Plzně jásali: Finále plné příběhů!

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje zastavili mužstvo Baníku Karviná v tažení za třetím mistrovským titulem v řadě. Byť Plzeňští v pátém rozhodujícím finálovém utkání prohrávali v Karviné už o pět...

9. května 2026  23:05

Senzační otočka dotažena! Plzeň vyloupila Karvinou a slaví házenkářský titul

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play off extraligy v Karviné 29:28 a po třech letech slaví devátý český titul. Talent tým v sérii dvou tradičních finalistů prohrával 0:2, ale oba...

9. května 2026  20:22,  aktualizováno  20:34

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  18:37

Větrníky? Chci, aby obce měly větší vliv, říká krajský radní Fišer

Radní pro životní prostředí Petr Fišer z ANO

Pozdvižení na mnoha místech v Česku vyvolalo nedávné zveřejnění návrhu mapy takzvaných akceleračních oblastí, ve kterých by byly příznivější podmínky pro povolování a budování větrných elektráren....

9. května 2026  7:40

Poslední zápas ryšavého čahouna za Plzeň. Bláha před finále hlásí: Není se na co šetřit

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Odehraje poslední zápas v plzeňském dresu. Po sezoně spojka házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Daniel Bláha se spoluhráčem Dominikem Skopárem zamíří do Elbflorenz, drážďanského týmu z druhé...

8. května 2026  12:30

Třicet let vede plzeňskou zoo. A teď si splním celoživotní sen, těší se

Premium
Profesní život Jiřího Trávníčka je více než 44 let spjatý s plzeňskou zoo.

Více než čtyřicet čtyři let života strávil prací pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Posledních třicet let je jejím ředitelem. Letos oslaví plzeňská zoo 100 let. „Když člověk sežene...

8. května 2026

„V Česku je cenzura, v Rusku ne.“ Zastupitel SPD bere peníze z Kremlu

Premium
Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba

Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba (za SPD), který žije v Rusku, je placený ruským mediálním holdingem Rossija Segodňa, který je na sankčním seznamu Evropské Unie. Upozornil na to web...

7. května 2026

Chalupa ze seriálu Policie Modrava lehla popelem, mohl to způsobit blesk

Pravděpodobně blesk způsobil požár původní šumavské chalupy v Srní. Plameny ji...

Požár zcela zničil chalupu u šumavského Srní. Podle místních začala ve středu večer hořet poté, co do objektu zasáhl blesk. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 10 milionů korun.

7. května 2026  10:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obchod řídili z Plzně, dováželi z Ukrajiny. Policie navrhla obžalovat 22 lidí z prodeje drog

Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze...

Kriminalisté z Národní protidrogové centrály navrhli obžalovat 22 lidí z výroby a prodeje drog. Suroviny k jejich výrobě dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. Mluvčí Národní...

7. května 2026  10:10

Se zlem je nutné bojovat denně, zaznělo u památníku Díky, Ameriko!

Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! v rámci plzeňských Slavností svobody. Na...

Hlavní vzpomínková slavnost u památníku Díky, Ameriko! dnes ukončila Slavnosti svobody, kterými si Plzeň od roku 1990 připomíná osvobození v roce 1945 americkými a belgickými vojáky a konec druhé...

6. května 2026  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.