Na Tachovsku zemřel motorkář. Srazil se s autem, řidič byl pozitivní na drogy

Motorkář utrpěl zranění, kterým na místě podlehl, uvedla krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková. Silnice I/21 byla kvůli nehodě dočasně uzavřena.
Nehoda se stala před 16:30 na výjezdu z Plané ve směru na Brod nad Tichou u křižovatky se silnicí 230 na Stříbro. „Podle dosud zjištěných informací jel řidič (ročník narození 1976) s osobním vozidlem Škoda Fabia od Plané na Novou Hospodu. Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s motocyklistou (ročník 1972) jedoucím na stroji Aprilia od Nové Hospody na Planou. Motocyklista utrpěl vážná zranění, byl resuscitován, ale přes veškerou snahu zemřel,“ popsala dopravní nehodu Mifková.
Tachovští dopravní policisté řidiče vozidla vyzvali k dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Pozitivně ale reagoval orientační drogový test. Případ si převzali tachovští kriminalisté, kteří budou zjišťovat další okolnosti této události.