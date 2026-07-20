Drobná žena oblečená do černých kalhot a tílka a světlého svetru už při příchodu do soudní síně plakala. Stejně pak na lavici obžalovaných.
Trest nepovažujeme za nepřiměřeně mírný. Měl by být postačující k nápravě obžalované.
Drobná žena oblečená do černých kalhot a tílka a světlého svetru už při příchodu do soudní síně plakala. Stejně pak na lavici obžalovaných.
Trest nepovažujeme za nepřiměřeně mírný. Měl by být postačující k nápravě obžalované.
Bájný pták Fénix, který vstal z popela. Tak popsal obnovu zámku v Nekmíři na Plzeňsku jeho majitel Zdeněk Židek. Ten památkově chráněný zámek s hospodářskými budovami na ploše 5,5 hektaru koupil před...
Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...
Kriminalisté prověřující případ kojence popáleného v kočárku chemikálií již vědí, o jakou látku se jednalo. Incident se odehrál minulý týden v Domažlicích. Miminko popálila chemikálie přímo na...
Karlovarský okresní soud podmíněně propustil z vězení třiapadesátiletého řidiče popelářského vozu, který si odpykával roční trest za znásilňování mladšího závozníka přímo v autě. Soud přihlédl k jeho...
Fotbalová Viktoria Plzeň představila unikátní druhou sadu dresů od společnosti Macron. Jejich design odkazuje na schopnosti, tvrdou práci i um všech Plzeňanů, na kterých bylo město budováno. Jeho...
„Je mi to strašně líto, měla jsem ten den hodně špatnej,“ řekla v pondělí u soudu šestadvacetiletá žena, která se loni v říjnu na Plzeňsku pokusila v autě o sebevraždu. Úmyslně přejela do protisměru,...
Ostře sledovaná akce, která v důsledku výrazně pomohla posílit ochranu přírody v národních parcích. A prokázala, že státní instituce včetně policie mohou postupovat v rozporu se zákonnými nebo...
Jaromír Tichý se před 39 lety narodil s vážnou vadou zraku. S průvodci z Tyfloservisu chodí na procházky, při kterých se snaží zapamatovat cesty a rizika na nich, aby se v budoucnu dostal sám všude,...
Policie od konce minulého týdne vyšetřuje úmrtí sedmiměsíčního kojence z Klatovska. Má podezření na usmrcení z nedbalosti, zahájila proto úkony trestního řízení. Nařízená byla soudní pitva.
Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...
Bájný pták Fénix, který vstal z popela. Tak popsal obnovu zámku v Nekmíři na Plzeňsku jeho majitel Zdeněk Židek. Ten památkově chráněný zámek s hospodářskými budovami na ploše 5,5 hektaru koupil před...
Při sklizni ovoce v obci na Klatovsku se v pátek dopoledne převrátil traktor, který v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, uvedla policejní mluvčí...
Kdyby filmový rada Vacátko znovu hledal v plzeňské věznici Bory důkazy k vyřešení zapeklitého případu, jako tu před 58 roky herec Jaroslav Marvan rozlouskl záhadu otisku prstu na střepu poblíž...
Pocity smutku, zmařené dlouholeté práce a vztek cloumají Milanem Čmolíkem, který nedávno odvezl do kafilérie zhruba tři tuny uhynulých ryb. Do sportovního sedmihektarového rybníka v Letinech na...
Někdy si pacienti zašijí ránu sami, jindy přijdou až ve chvíli, kdy už se bolest nedá vydržet. Chirurg Tomáš Tlustý z Privátní chirurgické ambulance v Hlinsku se setkal i s případem, kdy musel volat...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Po několikaměsíční přestávce mohou od pátku lidé opět chodit po lávce nad výběhem vlků v návštěvnickém centru šumavského národního parku v Srní na Klatovsku. Téměř čtvrt kilometru dlouhá dřevěná...
Fotbalová Viktoria Plzeň představila unikátní druhou sadu dresů od společnosti Macron. Jejich design odkazuje na schopnosti, tvrdou práci i um všech Plzeňanů, na kterých bylo město budováno. Jeho...