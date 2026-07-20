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Měla jsem špatnej den, plakala matka. Schválně bourala, její dcerka nepřežila

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  11:55

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Šestadvacetiletá žena se přiznala, že úmyslně vjela s autem do protisměru a čelně narazila do dodávky. V autě zemřela její dcera. (20. července 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

„Je mi to strašně líto, měla jsem ten den hodně špatnej,“ řekla v pondělí u soudu šestadvacetiletá žena, která se loni v říjnu na Plzeňsku pokusila v autě o sebevraždu. Úmyslně přejela do protisměru, kde se střetla s dodávkou. V autě zemřela její tehdy osmiletá nepřipoutaná dcera. Soud ženu poslal do vězení, přijal návrh dohody o vině a trestu.

Drobná žena oblečená do černých kalhot a tílka a světlého svetru už při příchodu do soudní síně plakala. Stejně pak na lavici obžalovaných.

Trest nepovažujeme za nepřiměřeně mírný. Měl by být postačující k nápravě obžalované.

Jan Hostašsoudce

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