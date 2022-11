Neslyšící řidič dostal podmínku za smrt seniorky, srazil ji na přechodu

Za usmrcení z nedbalosti hrozilo devětačtyřicetiletému muži až šest let vězení. „Všechno je pravda. Byla to moje chyba, jsem si toho vědom. Vážím si každého života. Hodně mě to mrzí. Vyjadřuji velkou lítost,“ tlumočil ze znakové řeči vyjádření obžalovaného Štefana Balázse u soudu překladatel.

Balász jel loni 18. prosince Heyrovského ulicí směrem k Majerově a Klatovské v Plzni. K tragédii došlo u křižovatky s Baarovou ulicí.

„V prostoru křižovatky řádně nesledoval situaci v provozu, v důsledku čehož přehlédl chodkyni, která s pomocí hůlky přecházela vozovku po přechodu pro chodce, z pohledu řidiče zleva doprava, a nedal jí přednost,“ popsal v obžalobě státní zástupce Pavel Tolar.

Stará paní se na přechod vydala, když jí umožnila přecházet řidička protijedoucího vozu, která před přechodem zastavila. Balasz ale starou paní srazil přední částí svého vozu.

„Žena byla ve vážném stavu převezena na emergency Fakultní nemocnice Plzeň,“ řekla po nehodě mluvčí plzeňské záchranné služby Mária Svobodová. Seniorka měla po nárazu auta a pádu na vozovku řadu těžkých zlomenin a také těžké poranění hlavy s krvácením do mozku. Po dvou hodinách v nemocnici zemřela.

Státní zástupce požadoval pro řidiče podmíněný dvouletý trest se zkušební dobou tří let a také tříletý zákaz řízení motorových vozidel. „Souhlasím i s navrženou výší trestu,“ prohlásil souzený řidič.

Po tomhle kompletním doznání státní zástupce neměl podle svých slov problém s tím, kdyby je soudci zohlednili v mírnějším trestu, než původně navrhoval. I proto soudci nakonec vyměřili podmínečný trest v délce 21 měsíců se zkušební dobou 30 měsíců a také zákaz řízení na 2,5 roku. Pozůstalým musí řidič zaplatit 1,75 milionu korun.

„Prohlášení pana obžalovaného před soudem lze vnímat jako doznání, svého jednání upřímně litoval, už dříve poslal prostřednictvím obhájce omluvný dopis pozůstalým,“ vysvětlil státní soudce. Rozsudek je pravomocný.

Podle policejních statistik zemřelo v loňském roce při dopravních nehodách v České republice 90 chodců, celkem při haváriích zahynulo 470 lidí. O rok dříve policisté do smutných statistik zapsali 460 obětí, chodců tehdy bylo 81.