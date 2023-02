Řidička dostala u soudu za smrt silničáře podmínku a zákaz řízení

Podmínku a zákaz řízení uložil soud osmatřicetileté ženě, která na dálničním přivaděči mezi dálnicí D5 a sjezdem na Dobřany v červenci 2021 přehlédla auto s vozíkem silničářů a narazila do něj. Stalo se to ve chvíli, kdy pracovníci do vozíku nakládali dopravní značení. Jeden z nich přišel o život.