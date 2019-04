Byla to souhra nešťastných událostí. Tragickou nehodu soud nepotrestal

Řidiče fabie se osudnou stala chvilka, kdy Jaroslav Takáč podle svého odhadu maximálně na dvě sekundy otočil hlavu na zadní sedadlo, kde bylo v sedačce dítě. Prý slyšel divný zvuk.

Ten okamžik stačil, aby jeho SUV vjelo do protisměru a smetlo fabii. Její jednatřicetiletá řidička nehodu loni 14. května nepřežila.

Soudkyně Okresního soudu Plzeň-jih dnes podmíněně zastavila Takáčovo trestní stíhání.

„Byla to souhra nešťastných událostí, kterou zapříčinil obžalovaný tím, že se na okamžik nevěnoval řízení. Před soudem prokázal, že pro něj je největším trestem to, že musí žít s tím, co způsobil. Není osobou, která by vše hodila za hlavu,“ vysvětlila soudkyně Martina Soudková.



Rozhodnutí není pravomocné. Státní zástupce, který navrhoval podmíněný trest bez zákazu řízení, i zmocněnec pozůstalých si ponechali lhůty pro případná odvolání.



Třicetiletý Takáč, který je dopravním policistou, svoji výpověď před soudem proplakal. Nehoda se stala v době jeho volna.



„Těsně před střetem jsem slyšel divný zvuk zezadu. Otočil jsem hlavu, maximálně na dvě vteřiny. Uviděl jsem strnulý výraz dítěte, dýchalo. Otočil jsem hlavu zpět a před sebou viděl žlutou barvu. Následoval náraz. Moje auto se otočilo ke krajnici, dítě vzadu brečelo. Odpoutal jsem se a běžel k druhému autu, u kterého už byli lidé, kteří tam zastavili. Snažil jsem se komunikovat s řidičkou, křičel jsem na ni, snažili jsme se dostat do auta. Nešlo to,“ přerývavě popisoval plačící muž.



Společně se svědkem se snažili dostat do fabie dveřmi u řidičky, od spolujezdce i kufrem. Vše bylo podle něj marné. Když se jedna ze svědkyň dovolala na záchrannou službu, upřesňoval záchranářům, kde se nehoda stala a sděloval, že je řidička ve vraku auta zaklíněná.

Než přijeli hasiči, snažil se marně prorazit přední sklo auta. Ženu pak vyprostili hasiči.



„Prosil jsem je, ať ji zachrání. Pak mě vzali záchranáři do sanitky i s dítětem. Tam byla dechová zkouška na alkohol, na místě jsem se pak dozvěděl, že řidička zemřela,“ vypověděl obžalovaný.

Po nehodě pak telefonoval do práce nadřízeným, že způsobil dopravní nehodu. „Strašně mě to mrzí, nikdy jsem nechtěl něco takového udělat. Rodičům dívky jsem poslal omluvný dopis i 30 tisíc. Nebral jsem to jako vyrovnání, ale jako okamžitou pomoc. Psal jsem jim i druhý dopis, že když budou cokoli potřebovat, ať se na mě obrátí, že se jim budu snažit pomoci. K policii jsem šel, protože chci lidem pomáhat, abych jim třeba na dálnici pomohl vyměnit kolo, ne někomu ublížit,“ uvedl Takáč, za kterého se postavili i nadřízení a dál slouží u policie.



Podle znalců žena ve fabii utrpěla tak těžká zranění, že nebyla šance ji zachránit.



Podle státního zástupce Romana Šustáčka tato tragédie postihla rodinu zemřelé ženy i blízké řidiče, který nehodu zavinil.

„Poškození měli jedinou dceru. Musím vyzdvihnout jejich přístup. Vůči obžalovanému necítí nenávist, u nich je to zoufalost,“ řekl státní zástupce, který Takáčovi navrhoval podmíněný trest 16 až 18 měsíců se zkušební dobou do 2,5 roku.

„Zvažoval jsem i zákaz řízení. Ale řidič nejel podle posudku nepředpisovou rychlostí, příčinou nehody nebylo telefonování, ale otočení hlavy za dítětem. Zákaz řízení by pro něj byl likvidační,“ prohlásil státní zástupce, který posléze neodmítl ani možnost podmínečného zastavení trestního stíhání.



Pozůstalí požadují mnohamilionové odškodnění

Soudkyně při odůvodňování zastavení trestního stíhání mimo jiné řekla, že obžalovaný se k zavinění nehody od počátku přiznává. Okamžitě vše nahlásil pojišťovnám, dosud nebyl trestaný, nemá jediný záznam v kartě řidiče a dosud žil zcela vzorným způsobem života.

„Soud zohlednil i důvod, proč se ohlédl na dítě. Je z minulosti zatížen smrtí svého mladšího sourozence. Byť ho to neomlouvá, dokresluje to situaci,“ uvedla.

Soudkyně připomněla, že v minulosti zdejší soud řešil obdobný případ, a krajský soud potvrdil podmíněné zastavení trestního stíhání jako správné.

„Navíc jsme vyměřili nejdelší možnou zkušební dobu, která je dva roky, aby bylo možné obžalovaného sledovat po co nejdelší dobu,“ uzavřela soudkyně.

Požadavek na mnohamilionové odškodné mají podle ní pozůstalí uplatňovat u pojišťovny, u které bylo vozidlo obžalovaného pojištěné.

