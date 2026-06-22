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I zkušenému parašutistovi může jít kvůli náhlé změně počasí o život, říká odborník

Petr Ježek
  15:05
V kritickém stavu zůstává v plzeňské nemocnici jeden ze tří parašutistů, které tam v neděli přijali po tvrdém přistání v Rokycanech. Čtvrtý zraněný je dál hospitalizovaný v Praze. Dva tandemové padáky se podle svědků dostaly do problémů v nečekaných poryvech větru. V neděli se přitom krajem prohnaly bouřky doprovázené silným větrem. Podle odborníků hraje významnou roli při seskocích parašutistů právě počasí. Pokud se náhle změní, i velmi zkušený parašutista se stovkami seskoků se může dostat do situace, kdy jde o život.

KRIMI

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Lucie Bauerová z plzeňské fakultní nemocnice v pondělí dopoledne potvrdila, že tři zranění jsou v jejich péči. „Dva pacienti jsou na jednotce intenzivní péče ve stabilizovaném stavu, jeden pacient zůstává v kritickém stavu na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ uvedla Bauerová.

I podle zkušených parašutistů se mohou lidé v podobných situacích, která nastala v neděli v Rokycanech, dostat do kritického momentu. Například specialista na parašutismus z Úřadu civilního letectví Emil Franěk z vlastní zkušenosti ví, že ve vzduchu mohou nastat téměř kdykoli nečekané situace.

Čtyři z parašutistů, kteří museli vlivem nepříznivého počasí nouzově přistát v Rokycanech, byli přepraveni do nemocnic. (21. června 2026)
Čtyři z parašutistů, kteří museli vlivem nepříznivého počasí nouzově přistát v Rokycanech, byli přepraveni do nemocnice. (21. června 2026)
Čtyři z parašutistů, kteří museli vlivem nepříznivého počasí nouzově přistát v Rokycanech, byli přepraveni do nemocnic. (21. června 2026)
Čtyři z parašutistů, kteří museli vlivem nepříznivého počasí nouzově přistát v Rokycanech, byli přepraveni do nemocnic. (21. června 2026)
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„Sám skáču 51 let a zažil jsem už asi všechno. I to, co jsem si říkal, že přece není možné, a to včetně nečekaného silného nárazu větru. Obecně se dá říct, že když letadlo odstartuje, mělo by startovat za rozumných povětrnostních podmínek a za stoupacího letu by mělo být stále pod dohledem,“ řekl.

Pokud by se podle něj podmínky zhoršily a nebyly vhodné pro výsadek, letoun může i s parašutisty zase přistát. „Vše záleží na řídícím seskoku společně s pilotem, aby situaci vyhodnotili. Musíme mít stále na paměti, že meteorologické podmínky se mohou velice rychle změnit. Náhlá meteorologická událost může přijít kdykoli. Když něco takového nastane, i velmi zkušený parašutista se stovkami seskoků se může dostat do situace, kdy jde o život,“ doplnil Franěk.

Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku

Do problémů se dostali parašutisté z posledního nedělního seskoku kolem 15. hodiny. Nad Rokycany se rozevřelo devět padáků, všechny byly podle zjištění policie tandemové seskoky, při kterých je k parašutistovi na padáku připoutaný další člověk. Podle svědků v té době byly u rokycanského koupaliště a hřiště slyšet hromy z bouřky, která se v té době posouvala na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje.

Zřejmě po nečekaně silném poryvu větru se většina parašutistů dostala do problémů a nedokázali přistát na rokycanském letišti, ze kterého je do vzduchu vyneslo letadlo registrované v Německu.

„Pořádala to soukromá firma, která organizuje tandemové seskoky na mnoha letištích v České republice. Seskoky jsme jim u nás na letišti umožnili, vše je v jejich režii od vedoucího seskoků, který to pozoruje a organizuje, po piloty i výsadkáře. Veškerá rozhodnutí jsou na nich,“ vysvětlil předseda Aeroklubu Rokycany David Sýkora.

Při tandemovém seskoku se na letišti v Líních vážně zranili parašutisté

Podle dostupných záznamů o letovém provozu hornoplošníku v úpravě pro využití parašutisty měl stroj v sobotu po ranním příletu z Klatov celkem 13 vzletů s parašutisty. Stroj byl ve vzduchu od 18 do 33 minut, vracel ze zpátky na stejné letiště. V neděli bylo podobných letů celkem 10. Naposledy s parašutisty stroj startoval ve 14:43, na plochu dosedl o 23 minut později.

Po 16. hodině, kdy ještě oba záchranářské vrtulníky seděly u fotbalového hřiště a čekaly na naložení zraněných, podle záznamů provozu vzlétl letoun určený pro seskoky parašutistů z rokycanského letiště a o 11 minut později přistál v Klatovech.

Záchranářům hlásili svědci z koupaliště tvrdá přistání dvou padáků kolem 15. hodiny. Jedna dvojice tvrdě dopadla na plochu hřiště, další narazila do stromu. „Asi jim silně foukl vítr a začali prudce klesat. Dva padáky dopadly na hřiště, dva tady kolem a jeden skončil ve stromech. Na některých padácích byli určitě dva lidi,“ popsal v neděli krátce po nehodě svědek u fotbalového hřiště.

Parašutista v Klatovech narazil do stromu, možná má poraněnou páteř

Policisté, hasiči a záchranáři zpočátku po parašutistech pátrali, když nebylo jasné, kolik jich kde přistálo. Až v průběhu hledání dostali informaci, že na každém z devíti padáků byli dva lidé. „Čtrnácti parašutistům (sedmi padákům) se podařilo dopadnout v pořádku, čtyři parašutisté (dva padáky) dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo. Po jejich nalezení byli všichni čtyři parašutisté předáni do péče záchranářů,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Kunešová.

Záchranná služba veřejně děkovala všem, kteří se snažili pomoci parašutistům. „Ráda bych vyzdvihla, že při volání na naši tísňovou linku svědci prokázali obrovskou snahu pomoci, realizace videohovoru velmi usnadnila operátorům poskytování telefonicky asistované první pomoci. Svědci se snažili pomoci i po příjezdu záchranářů na místo události,“ zmínila primářka záchranné služby Jana Kruba Vidunová.

Na letišti v Klatovech zemřel při seskoku z letadla parašutista z Německa

Policie případ řeší jako přečin ublížení na zdraví z nedbalosti. „K prověřování celého případu byl přizván i Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ upřesnila policistka Kunešová. Policisté stále shánějí videa a svědectví lidí, kteří viděli pády parašutistů.

Kdo rozhoduje o tom, jestli se plánovaný seskok parašutistů uskuteční? To jednoznačně upravuje předpis V-PARA-1 Úřadu pro civilní letectví, který letos na jaře prošel poslední aktualizací. Ten určuje mimo jiné i maximální sílu větru, za jaké je seskok ještě možný, a jednoznačně určuje, že rozhodující slovo má řídící seskoku.

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