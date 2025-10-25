Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

Autor:
  17:23
U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu na silnici dostalo smyk celkem pět aut, co do sebe vzájemně narazily.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Redakci iDNES.cz to oznámila plzeňská policejní mluvčí Dagmar Mifková.

„Řidič, ročník 2002, se svým vozidlem Škoda Superb vyrazil na silnici přesto, že mu z vozidla unikalo palivo. Kvůli tomu dostalo smyk dalších pět aut, která jela za ním. Vozidla do sebe vzájemně narazila,“ doplnila Mifková s tím, že další okolnosti nehody budou dále vyšetřovat policisté.

Na místě zasahovali také záchranáři, kteří následně uvedli, že do nemocnice převezli na pozorování batole, dívku a devětatřicetiletou ženu. Nikdo neutrpěl vážné zranění.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Jízda po zadním kole a rychlost 175 km/h, motorkář přišel o řidičák

Během několika dní přišlo na Domažlicku o své řidičské průkazy šest řidičů. Na průšvih si zadělali rychlou jízdou. Tři z nich řídili silná auta značky BMW. Mezi hříšníky je také motorkář, který si...

Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu...

25. října 2025  17:23

Jízda po zadním kole a rychlost 175 km/h, motorkář přišel o řidičák

Během několika dní přišlo na Domažlicku o své řidičské průkazy šest řidičů. Na průšvih si zadělali rychlou jízdou. Tři z nich řídili silná auta značky BMW. Mezi hříšníky je také motorkář, který si...

25. října 2025  7:09

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Záda už ho do světa nepustí. Louda končí mezinárodní badmintonovou kariéru

Jan Louda končí v 26 letech kvůli zranění zad profesionální badmintonovou kariéru na mezinárodní úrovni. Česká jednička a účastník loňských olympijských her v Paříži to oznámil na svých sociálních...

24. října 2025  11:13

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:44

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

23. října 2025  14:49

Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili

Jednašedesátiletý muž, který byl v úterý nalezen mrtvý v parku u ubytovny v plzeňských Malesicích, nemusel být zavražděn. Kriminalisté pracují i s verzí, že si zranění mohl způsobit sám. Muže,...

23. října 2025  11:22

Jaro, běhej! Kdo neběhal, nehrál. Jak Gasperini cepoval Šedivce v Crotone

Když na tréninku na chviličku polevil, hned uslyšel ostrý hlas: „Jaro, běhej!“ Už je to dvacet let. V sezoně 2005/06 válel plzeňský odchovanec Jaroslav Šedivec v druholigovém italském Crotone. A na...

23. října 2025  10:47

Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, trať do Mnichova stála

Jeden lidský život si ve středu odpoledne vyžádala srážka osobního auta s osobním vlakem na nechráněném železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku. Při nehodě zemřel sedmapadesátiletý...

22. října 2025  16:32,  aktualizováno  23. 10. 10:38

Advantage Consulting, s.r.o.
OBCHODNÍK - OBALOVÁ ŘEŠENÍ (FIX+PROVIZE+AUTO)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 437 volných pozic

Na slunění i skoky do vody. Bolevák dostane do léta tři nová mola

Tři nová mola u pláže Ostende plzeňského Boleveckého rybníka plánuje město vybudovat do léta. Zastupitelé zvedli ruku pro dofinancování projektu za 6,5 milionu korun. Jedno molo u Ostende bude velké,...

23. října 2025  9:28

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

Kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians 1905 zranění kotníku a neodletěl s týmem ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Nový trenér...

22. října 2025  11:14,  aktualizováno  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.