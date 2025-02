Jeden mrtvý a čtyři zranění. Na Tachovsku se srazila dvě auta, zasahoval i vrtulník

Kromě sanitek vyslali záchranáři k nehodě také vrtulník letecké záchranné služby z Líní. „V jednom případě došlo ke zraněním neslučitelným se životem a lékař na místě musel konstatovat smrt. Dále jsme ošetřili dva muže staršího středního věku a dvě ženy staršího středního věku se středně těžkými zraněními převážně horní poloviny těla,“ popsal mluvčí záchranné služby Martin Štěpán. Dva zraněné převezl do plzeňské fakultní nemocnice vrtulník, dva zraněné odvezly sanitky.

Šestapadesátiletý řidič osobního vozu Opel jel do Boru a kousek před městem se střetl s návěsem nákladního automobilu, náraz Opel odrazil, takže se ještě srazil s protijedoucím osobním vozem Volkswagen, který řídil pětapadesátiletý muž. „Při střetu došlo ke smrtelnému zranění spolujezdkyně z vozidla Opel, narozené v roce 1971. Z automobilu Opel utrpěl zranění i jeho řidič a další spolujezdkyně. Ve vozidle Volkswagen byl zraněn taktéž řidič a jeho spolujezdkyně,“ uvedla Šmaterová. Dechové zkoušky u řidiče nákladního vozu i Volkswagenu byly negativní, u řidiče vozidla Opel si policisté vyžádali odběr krve.

Dnes to byla druhá těžká dopravní nehoda, která se v kraji stala. Dopoledne nedaleko Nové Hůrky na Šumavě jel řidič (ročník 1990) s vozidlem Audi ve směru na Hartmanice a při průjezdu pravotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy na zmrzlém povrchu silnice. Vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem převážejícím dřevo, uvedl policejní mluvčí Michal Schön. Řidiče z osobního auta zaklíněného pod kabinou nákladního vozu hasiči vyprostili. Vrtulník letecké záchranné služby ho se závažným poraněním převezl do nemocnice, řekl Štěpán.