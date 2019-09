Vůz se při předjíždění střetl s motorkou, v nemocnicích skončilo šest lidí

Nehoda se stala na silnici mezi Všeruby a Brůdkem nedaleko Kdyně. Podle policie se nehoda stala v době, kdy šestapadesátiletý řidič Volkswagenu Lupo předjížděl jiné osobní vozidlo.

„Přitom se čelně srazil s protijedoucím motocyklem značky Honda. Řídil ji devětašedesátiletý muž,“ sdělila domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Motorkáře německé národnosti převezli záchranáři do nemocnice v Chamu s lehkým zraněním.

Ve volkswagenu cestovalo celkem pět lidí, záchranáři je všechny přepravili do nemocnice.

Po nehodě osobního vozidla s motorkou na Domažlicku skončilo v nemocnicích šest lidí.

„Dva muži ve věku pětatřicet a šestapadesát let putovali s lehčím zraněním do Domažlické nemocnice. Do stejného zdravotnického zařízení jsme převezli na pozorování také sedmadvacetiletou ženu a holčičku. Poslední účastnici nehody, těhotnou ženu, jsme dopravili taktéž na pozorování na gynekologii. Viditelná zranění neměla,“ informovala mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Řidič osobního auta měl negativní dechovou zkoušku na alkohol, motorkář zkoušku nemohl podstoupit kvůli zranění. Nehodu dále vyšetřují dopravní policisté.