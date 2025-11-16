Šest sanitek zasahuje u nehody na Tachovsku, zranění jsou čtyři lidé

Nehoda se stala u obce Svahy mezi Planou a Černošínem. Silnice druhé třídy je uzavřená. „Zatím jsou hlášené dvě těžce zraněné osoby, víc informací nemám,“ řekla Divišová.
Zdravotnické operační středisko podle ní vyhlásilo hromadné postižení osob, protože tam zasahuje více sil a prostředků záchranářů. Na místo letěl i záchranářský vrtulník.
Na místě jsou celkem čtyři zranění lidé, což potvrdili také hasiči. „Jsme na místě, více informací podáme, jakmile to bude možné. Silnice je uzavřená,“ řekla mluvčí krajské policie Iva Vršecká.
Nehoda se stala v rizikovém místě
Úsek, kde se havárie stala, patří k rizikovým. Silnice mezi černošínskými serpentinami a vjezdem do lesa před Planou svádí dlouhými přímými úseky k jízdě vysokou rychlostí.
Před otevřením dálnice z Plzně na Rozvadov v roce 1997 byla tato silnice hlavním tahem z Plzně přes Stříbro na Mariánské Lázně a Cheb. Docházelo tu k těžkým nehodám ať při srážkách protijedoucích aut, nebo když auto vylétlo ve vysoké rychlosti po projetí jednou z mála zatáček a jeho cestu pak ukončil náraz do stromu nebo do příkopu.
V polovině 90. let ta záchranáři zasahovali například u tragické nehody, kdy auto náraz do stromu odmrštil zpět na silnici a jeden člověk ve voze uhořel. Podle aplikace mapující dopravní nehody na téhle silnici umírali lidé i po otevření dálnice. Například v roce 2007 tu v průběhu čtyř měsíců vyhasly životy dvou řidičů, oba vyjeli ze silnice a zemřeli v troskách vozidel, nepomohlo ani vyprošťování hasiči.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz