Po několika panácích rumu řidič naboural, s autem zůstal viset nad řekou

Řidič jel 24. prosince po třetí hodině odpoledne z náměstí v Nýrsku do ulice Petra Bezruče. Podle prvních policejních závěrů při tom nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu vozovky.

„Škodou Octavia narazil do mostního zábradlí, dále do dopravní značky a do rohu budovy,“ vyjmenovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Auto zůstalo stát nakloněné na kraji mostu. Hasiči ho museli zajistit, aby nespadlo do řeky.

Během dechové zkoušky se šoférovi na displeji přístroje ukázala hodnota 2,02 promile alkoholu. „Vypil jsem několik panáků rumu,“ řekl k tomu policistům osmatřicetiletý muž.

Další jízdu podnapilému řidiči policisté zakázali. Zadrželi mu také řidičský průkaz. Poté jej převezli do lékařského zařízení, kde se podrobil vyšetření spojenému s odběrem krve.

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila informace Brožová.

Celková škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun.