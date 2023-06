Šetřílek zamořil rybník naftou, likvidace havárie ho stála 1,5 milionu

Žalobkyně teď totiž případ, který policisté prověřovali jako trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí, odložila.

„Rozhodli jsme se tak proto, že šlo o dosud bezúhonného člověka. Navíc nahradil škody. Bylo tak dosaženo účelu trestního řízení,“ řekla portálu iDNES.cz šéfka klatovského státního zastupitelství Petra Švecová.

Nehoda se stala loni 4. března kolem v půl čtvrté odpoledne. Podle policie řidič jel od Plánice na Klatovy. Za vozidlem značky Huyndai měl připojený přívěs, kde měl umístěnou plastovou nádrž s 1 925 litry motorové nafty.

Problém nastal v obci Myslovice. Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřipevněná nádrž spadla z přívěsu a nafta z ní začala vytékat na silnici a do kanalizace.

Nafta se dostala i do požární nádrže

„Nafta se dostala do vodoteče Domažlického potoka, dále do požární nádrže v Myslovicích a voda ji unášela až do rybníka za Myslovicemi v lokalitě U Cihelny,“ popsal tehdy mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Šofér ale nehodu neoznámil. Prázdnou nádrž dal zpět na přívěs a odjel pryč.

Policisté, kteří se o události dozvěděli o tři hodiny později, začali po řidiči okamžitě pátrat. A byli úspěšní. „Šlo o třiatřicetiletého muže z obce na Kolinecku,“ dodala Ladmanová.

Zemědělec policistům přiznal, že se chtěl zásobit levnější naftou před jejím chystaným zdražením.

Při šetření nehody policisté zjistili, že nafta začala téct z nádrže už 1 300 metrů před jejím pádem a znečištění bylo v délce 600 metrů od nehody. Následky likvidovali hasiči několik dní.