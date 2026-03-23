Motorkář ujížděl policii, pak ho našli v rybníce. Zemřel v nemocnici

  16:11
Kriminalisté z Domažlic vyšetřují smrt devětadvacetiletého motorkáře. Ten nejprve ujížděl před policejní hlídkou, později ho našli v rybníce. V kritickém stavu ho přepravili do nemocnice, kde později zemřel.
Záchrana muže z rybníka u Horšovského Týna. Muž nejprve ujížděl před policejní hlídkou, později ho našli v rybníce. (20. března 2026) | foto: SDH Horšovský Týn

Policisté si všimli motorkáře bez registračních značek minulý pátek, kdy jel po domažlickém náměstí. Na jejich výzvu k zastavení ale nereagoval, spíše naopak. Začal před hlídkou ujíždět. Cestou se pak policistům ztratil z dohledu.

Policisté následně motorku našli na louce u kempu Podhájí nedaleko Horšovského Týna, ale motorkář tam nebyl. „Později jsme přijali oznámení o nálezu devětadvacetiletého muže v rybníku, kterého našli náhodní kolemjdoucí,“ informovala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Podle iDNES.cz ho našli rybáři. Muže vytáhli z vody a předali přivolaným hasičům. Ti okamžitě začali s resuscitací, kterou si následně převzali záchranáři.

Motorkáře z Plzeňska poté v kritickém stavu letecky přepravili do nemocnice. Tam později muž zemřel. Jak se ocitl v rybníce, nyní zjišťují kriminalisté.

„Nařídili jsme soudní pitvu, která určí přesnou příčinu smrti. Případem se dál zabýváme a jeho okolnosti prověřujeme,“ uzavřela Šmaterová.

