Řidič v Plzni srazil matku s dítětem na tramvajovém ostrůvku, lekl se jiného auta

Autor:
  19:06
Osmapadesátiletý řidič vjel v pátek odpoledne na tramvajový ostrůvek v Plzni na Klatovské třídě. Srazil přitom ženu s malou čtyřletou holčičkou. Obě byly převezeny do nemocnice. Dle prvotních informací nejsou v ohrožení života.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Řidič Škody Octavia vyjížděl ze slepé ulice na Klatovskou třídu ve směru jízdy z centra, kdy se údajně lekl vozidla přijíždějícího z protisměru z ulice Dvořákova. Následně strhl řízení na pravý chodník, kde narazil do popelnice. Poté opět strhl volant, tentokrát doleva a najel na ostrůvek zastávky městské dopravy,“ vylíčil policejní mluvčí Michal Schön.

U nehody zasahovalo dle mluvčího plzeňské záchranné služby Luboše Boučka několik posádek.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Obyvatelé Plzně se na sociální síti baví chybou, která se objevila na dopravní informační ceduli v centru města. Místo správného názvu čtvrti Lochotín jedou řidiči na Lochótin. Špatně napsané velké...

Los Emil prohnal policisty. Chtěli ho dostat ze zahrady, kde hodoval na jablkách

Los Emil zaměstnal v pondělí policisty z Nýrska na Klatovsku. Vkradl se totiž do zahrady, kde si pochutnával na jablkách, a podle sousedky z vedlejšího pozemku nevěděl kudy ven, zavolala mu proto...

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Nevšední podívanou zažila v sobotu kolem poledne Plzeň. Speciální jeřáb přemístil přes třípodlažní budovu v centru města téměř třicetitunový tank Sherman. Ten se stane hlavním exponátem budoucího...

Odvaha dotáhnout koncepci FN do konce se vyplatila, říká pamětník

Ještě před padesáti lety byste na plzeňském Lochotíně našli jen pole a klidné okraje města. Dnes tady stojí největší nemocnice v západních Čechách – Fakultní nemocnice Plzeň, která denně slouží...

Řidič v Plzni srazil matku s dítětem na tramvajovém ostrůvku, lekl se jiného auta

Osmapadesátiletý řidič vjel v pátek odpoledne na tramvajový ostrůvek v Plzni na Klatovské třídě. Srazil přitom ženu s malou čtyřletou holčičkou. Obě byly převezeny do nemocnice. Dle prvotních...

17. října 2025  19:06

Podezřelý kufr v centru Plzně. Policie zastavila okolní dopravu

Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru Plzně. Dostali oznámení, že se u něj nachází kufr, který by mohl být nebezpečný. Přivolaný pyrotechnik...

17. října 2025  14:06,  aktualizováno  14:29

V kamenolomu vybuchl střelný prach, vážně zraněný střelmistr byl pod vlivem drog

V kamenolomu v Nebílovském Borku na Plzeňsku se ve čtvrtek ozval výbuch, při němž se vážně zranil sedmadvacetiletý střelmistr. Záchranáři ho odvezli do nemocnice. Pracovním úrazem se již zabývají...

17. října 2025

Plzeň chce nové veřejné osvětlení, do projektu půjde se soukromou firmou

Zastupitelé Plzně na mimořádném jednání schválili, že město připraví soutěž na kompletní obnovu, modernizaci a provozování veřejného osvětlení v hodnotě jedné až 1,5 miliardy korun. Cena zahrne mimo...

17. října 2025  10:58

Primátor se bojí kasina v sousední obci. Nezasahujte do toho, vzkázala starostka

Mezi městem Plzní a obcí Chotíkov se rozhořel spor o kasino. To má podle primátora Romana Zarzyckého vyrůst hned za hranicí města, což odmítá. Přes sociální síť proto vyzval starostku obce, aby...

16. října 2025  14:35

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje za vraždu...

16. října 2025  11:08,  aktualizováno  12:07

Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!

Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá...

16. října 2025  8:29

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

16. října 2025  8:25

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem. Ten...

15. října 2025  19:27

Kolik můžete mít slepic a králíků? Regulaci chovu zvířat obci zatrhl Ústavní soud

Ústavní soud v Brně (ÚS) dal za pravdu ministerstvu vnitra, které navrhlo zrušit vyhlášku vesnice Cebiv na Tachovsku regulující chov zemědělských zvířat. Z verdiktu ÚS plyne, že obec nemůže vyhláškou...

15. října 2025  15:41

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT ELEKTRO (50-60.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Plzeňský kraj
nabízený plat: 50 000 - 60 000 Kč

Dalších 31 991 volných pozic

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

15. října 2025  13:52

Drama do poslední minuty. Dražba vázy se střepy ze zaniklých skláren má vítěze

Dvoudenní dražba unikátní vázy se skleněnými střepy ze zaniklých šumavských skláren vynesla 178 tisíc korun. Částku nakonec žena, která si sběratelský kousek koupila, po ukončení dražby ještě...

15. října 2025  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.