„Řidič Škody Octavia vyjížděl ze slepé ulice na Klatovskou třídu ve směru jízdy z centra, kdy se údajně lekl vozidla přijíždějícího z protisměru z ulice Dvořákova. Následně strhl řízení na pravý chodník, kde narazil do popelnice. Poté opět strhl volant, tentokrát doleva a najel na ostrůvek zastávky městské dopravy,“ vylíčil policejní mluvčí Michal Schön.
U nehody zasahovalo dle mluvčího plzeňské záchranné služby Luboše Boučka několik posádek.
