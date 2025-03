Trest za smrt chodkyně mimo přechod neplatí, znalci se neshodli na rychlosti auta

Podle verdiktu měl jít Gorčík na 3,5 roku do vězení za usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci. Soud mu také uložil povinnost zaplatit pojišťovně a pozůstalým dohromady kolem tří milionů korun.

„Rozsudek se ruší v celém rozsahu a vrací zpět okresnímu soudu,“ vyřkl ve čtvrtek předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger. Soudci vyhověli odvolání obžalovaného, protože zjistili, že řada důležitých skutečností tragické nehody zůstala v původním rozsudku nevyjasněná.

Když soudce zrušil původní rozsudek, dvě dcery zemřelé ženy se v soudní síni chytily za ruce. Oči se jim začaly lesknout zadržovanými slzami. Doufaly, že vše skončí.

Podle obžaloby jel šofér v místě s maximálně povolenou padesátkou rychlostí nejméně 58 kilometrů v hodině a v krvi měl nejméně 0,71 promile zbytkového alkoholu. Chodkyni srazil poblíž prodejny kebabu mezi ulicemi Zikmunda Wintra a Dobrovského.

Dva znalci, dvě rychlosti

„Nesledoval situaci a opožděně reagoval na vstup chodkyně do vozovky, z pohledu řidiče žena přecházela zprava doleva. Obžalovaný ji srazil levou přední částí vozidla. Po střetu pokračoval v jízdě až za křižovatku ulic V Bezovce a Dobrovského. Zraněné neposkytl první pomoc, nezajímal se o její zdravotní stav ani nepřivolal záchrannou službu,“ popsal v původní obžalobě státní zástupce Pavel Tolar.

Rychlost auta ale mohla být až o 20 kilometrů vyšší, vyplynulo z posudku, který si u jiného znalce nechala vypracovat rodina zemřelé ženy. K verzi s vyšší rychlostí se přiklonil loni na podzim i soudce okresního soudu.

Podle odvolacího senátu ale soudce nezdůvodnil, proč nedal původnímu znalci možnost, aby se vyjádřil k zásadním výtkám od druhého ze znalců. Oba měli stejné vstupní informace o poškození auta, místě střetu i kde zůstalo po nehodě ležet tělo těžce zraněné ženy.

„Není možné, aby se znalci lišili v rychlosti o zhruba 20 kilometrů v hodině. Takový rozpor je nemožný. Pokud ho nebude možné odstranit opakovaným výslechem znalců, pak by došlo na revizní znalecký posudek. My se domníváme, že ten ale nebude muset být,“ vysvětlil soudce Wipplinger.

Až bude jasná rychlost auta, soudci se budou muset zabývat i možnou spoluvinou chodkyně, která nešla po přechodu. Podle zmocněnce rodiny je přechod od místa střetu dále než 50 metrů, žena tak podle něj neměla povinnost přechod použít při cestě na ranní trolejbus. Navíc v pět hodin ráno byl v jinak rušné ulici minimální provoz.

Souzený řidič tvrdil, že žena vyběhla zpoza dodávky a on ji neviděl. Je ohrožený trestem od jednoho do šesti let vězení. V minulosti už byl odsouzený za ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí nebo výtržnictví.

V kartě řidiče měl při vyhlašování původního rozsudku loni na podzim devět záznamů včetně tří zákazů řízení. Ze spisu vyplývá, že například čtvrt roku před tragickou nehodou mu radar v Nýřanech na Plzeňsku naměřil rychlost 80 kilometrů v hodině.

