Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Autor: ,
  12:19
Rozbité čelní sklo a kabina nákladního auta je bilance páteční nehody na Jateční třídě v Plzni. Kolizi způsobila část pracovního stroje, který na podvalníku převážel kamion. Za jízdy se totiž uvolnila a narazila do protijedoucího vozu. Jeho řidič se lehce zranil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nehoda na Jateční třídě se stala krátce po půl desáté dopoledne. Značně zkomplikovala dopravu na už tak přetížené komunikaci kvůli uzavřené sousední Těšínské ulici.

Podle dosavadních informací kamion s podvalníkem, který vezl stavební stroj, jel po Jateční třídě směrem od Rokycanské třídy. Nákladní vůz převážející pivo jel opačným směrem.

Z převáženého pracovního stroje se za jízdy uvolnilo rameno s ovládacím pultem a zdemolovalo kabinu protijedoucího nákladního auta. Nehoda se stala v Plzni na Jateční třídě. (5. září 2025)
Z převáženého pracovního stroje se za jízdy uvolnilo rameno s ovládacím pultem a zdemolovalo kabinu protijedoucího nákladního auta. Nehoda se stala v Plzni na Jateční třídě. (5. září 2025)
Z převáženého pracovního stroje se za jízdy uvolnilo rameno s ovládacím pultem a zdemolovalo kabinu protijedoucího nákladního auta. Nehoda se stala v Plzni na Jateční třídě. (5. září 2025)
Z převáženého pracovního stroje se za jízdy uvolnilo rameno s ovládacím pultem a zdemolovalo kabinu protijedoucího nákladního auta. Nehoda se stala v Plzni na Jateční třídě. (5. září 2025)
9 fotografií

Ze stavebního stroje, konkrétně se jednalo o vrtnou soupravu, se ale během jízdy uvolnilo jedno rameno s ovládacím pultem a trefilo kabinu nákladního vozidla.

„Čtyřicetiletý řidič nákladního vozidla značky Volvo nedostatečně zajistil náklad a z přepravované soupravy se utrhl ovládací panel a přepadl do protisměru,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Při nehodě se zranil řidič nákladního auta Mercedes Benz, na který část stroje spadla. „Osmačtyřicetiletého muže jsme transportovali s lehkým zraněním do zdravotnického zařízení. Dále také muže ročník 1994 nezraněného k observaci,“ uvedla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová. Jednalo se o spolujezdce.

Celková škoda činí podle policistů předběžně 1,5 milionu korun. „Alkohol byl u obou řidičů na místě vyloučen dechovou zkouškou. Nehodou se nadále zabývají policisté Městského ředitelství policie Plzeň,“ dodala policejní mluvčí.

Hasiči z nákladního auta nikoho vyprošťovat nemuseli. Na místě kromě nich zasahovali i hasiči Správy železnic.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

Stovky litrů nafty vytekly na D5 po nehodě kamionu, řidič najel na svodidla

Kvůli noční nehodě nákladního auta poblíž Přimdy na Tachovsku byl na několik hodin přerušený provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vedla přes Přimdu. Podle informací Policie ČR...

5. září 2025  7:26,  aktualizováno  13:01

Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Rozbité čelní sklo a kabina nákladního auta je bilance páteční nehody na Jateční třídě v Plzni. Kolizi způsobila část pracovního stroje, který na podvalníku převážel kamion. Za jízdy se totiž...

5. září 2025  12:19

Ze Slavie do Plzně. Znám cestu mezi halou a bytem, usmívá se Vrbková

Juniorská reprezentantka Viktorie Vrbková posílila v letní přestávce házenkářky plzeňského DHC. Po příchodu z pražské Slavie se do přípravy zapojila už v červnu, rychle zapadla do nového prostředí a...

5. září 2025  12:04

Konec výjimky. Majitelé elektroaut už musí v Plzni platit za parkování

Majitelé elektromobilů přišli od 1. září po letech o možnost parkovat v Plzni zadarmo. Informoval o tom náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN. Bezplatné parkování pro auta s elektrickým...

5. září 2025  10:44

Zapíjení svatby se zvrtlo, kvůli bitce v baru soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:30

Neslyšící najednou zase slyšeli. Strážníci si došlápli na falešnou sbírku

Jsme neslyšící a chceme otevřít mezinárodní centrum pro chudé děti. S takovou legendou se na kolemjdoucí v Plzni obracela trojice mužů, kteří chtěli falešnou sbírkou přijít k penězům. A byli úspěšní,...

4. září 2025  12:56

Žena neuhlídala psy, které měla na starost. Jeden z nich pokousal školačky

Do nemocnice na ošetření odvezla záchranná služba dvě školačky, které v Plzni pokousal pes. Zvíře uteklo ženě, která ho měla hlídat. Případem se zabývají policisté.

4. září 2025  12:02

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Motorkářka prolétla při nehodě oknem auta, těžce zraněná je ona i řidička

Vrtulník záchranné služby ve středu v podvečer přepravil do nemocnice vážně zraněnou ženu, která na motorce havarovala na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary nedaleko Všerub. Motorkářka předjížděla...

3. září 2025  22:03,  aktualizováno  4.9 9:59

Plzeňský kanonýr Škvařil: Jsem konečně zdravý a mám chuť

Byl to zajímavý pohled. Ve druhém poločase posledního přípravného duelu plzeňských házenkářů proti pražské Dukle z pozice levé spojky dirigoval okolo sebe partu mladíků, rozdával přihrávky, sám...

4. září 2025  9:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

Případem prvních polistopadových sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi, se zabývá právě vycházející kniha Dva na vraždu. Obsahuje i zapomenutý...

3. září 2025  10:21

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Herci a štáb režiséra Martina Horského natáčejí v ulicích krajského města hvězdně obsazenou komedii Někdo to rád v Plzni. Posledním natáčecím dnem bude čtvrtek 4. září. Snímek vypráví mozaiku...

3. září 2025  10:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.