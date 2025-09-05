Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Nehoda na Jateční třídě se stala krátce po půl desáté dopoledne. Značně zkomplikovala dopravu na už tak přetížené komunikaci kvůli uzavřené sousední Těšínské ulici.
Podle dosavadních informací kamion s podvalníkem, který vezl stavební stroj, jel po Jateční třídě směrem od Rokycanské třídy. Nákladní vůz převážející pivo jel opačným směrem.
Ze stavebního stroje, konkrétně se jednalo o vrtnou soupravu, se ale během jízdy uvolnilo jedno rameno s ovládacím pultem a trefilo kabinu nákladního vozidla.
„Čtyřicetiletý řidič nákladního vozidla značky Volvo nedostatečně zajistil náklad a z přepravované soupravy se utrhl ovládací panel a přepadl do protisměru,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Při nehodě se zranil řidič nákladního auta Mercedes Benz, na který část stroje spadla. „Osmačtyřicetiletého muže jsme transportovali s lehkým zraněním do zdravotnického zařízení. Dále také muže ročník 1994 nezraněného k observaci,“ uvedla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová. Jednalo se o spolujezdce.
Celková škoda činí podle policistů předběžně 1,5 milionu korun. „Alkohol byl u obou řidičů na místě vyloučen dechovou zkouškou. Nehodou se nadále zabývají policisté Městského ředitelství policie Plzeň,“ dodala policejní mluvčí.
Hasiči z nákladního auta nikoho vyprošťovat nemuseli. Na místě kromě nich zasahovali i hasiči Správy železnic.