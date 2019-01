Řidič najel na středový ostrůvek, převrátil kamion naložený kládami

Nehoda se stala v Plané nedaleko Lidlu. Sedmadvacetiletý šofér jel ve směru od obce Brod nad Tichou na Chodovou Planou.

„Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič na rovném úseku silnice nejel řádně u pravého okraje silnice a s nákladním vozem najel na středový ostrůvek. Následkem toho vozidlo vyjelo do protisměru, kde za křižovatkou narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Po nárazu se celá souprava převrátila na pravý bok a směřovala do protisměru své původní jízdy,“ popsala kolizi z úterního rána policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Řidič se při nehodě zranil, ale přivolaní hasiči jej nemuseli z nabouraného kamionu vyprošťovat. Záchranná služba ho převezla do nemocnice.

K nehodě dorazili hasiči ze stanice Tachov a jednotka z Plané.

„Při kolizi unikly provozní kapaliny, které jsme zlikvidovali pomocí sorbentu. Hrozilo také rozvalení kulatiny na chodník,“ uvedl za krajské hasiče Petr Poncar.

Firma, jejíž šofér boural, zajistila náhradní vozidlo. Pomocí hydraulické ruky pak náklad přeložili a odvezli.

„Firma si také zajistila vyprošťovací techniku, která kamion postavila zpátky na kola,“ dodal Poncar.

Policisté podrobili řidiče dechové zkoušce, měla negativní výsledek. Vzniklou škodu na vozidle, sloupu veřejného osvětlení a reklamní tabuli, kterou kamionu při převrácení poničil, odhadli přes půl milionu korun. Nehodou se nadále zabývají.