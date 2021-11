Řidič kamionu zkolaboval za jízdy, na Tachovsku sjel do příkopu

Na Tachovsku zkolaboval za jízdy osmačtyřicetiletý řidič kamionu. V Chodové Plané sjel do příkopu, kde narazil do plotu a bokem se opřel o strom. Ve vážném stavu ho záchranáři přepravili do nemocnice.