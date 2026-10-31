„Bohužel mladý řidič na místě svým zraněním podlehl. Věc provází nařízená soudní pitva, která určí přesnou příčinu smrti,“ uvedla Kunešová.
Vyšetřování tragické události převzali klatovští kriminalisté, kteří nyní zjišťují veškeré okolnosti nehody.
„Bohužel mladý řidič na místě svým zraněním podlehl. Věc provází nařízená soudní pitva, která určí přesnou příčinu smrti,“ uvedla Kunešová.
Vyšetřování tragické události převzali klatovští kriminalisté, kteří nyní zjišťují veškeré okolnosti nehody.
V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.
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V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.