Spolujezdec umíral, opilý řidič ale sháněl doktora pro psa, říká obžaloba

“Z místa nehody ujel, aniž by zraněným poskytl jakoukoli pomoc. Spolujezdec, který v autě seděl na zadním sedadle, zemřel druhý den v nemocnici. Příčinou smrti bylo pohmoždění mozku společně se zlomeninou spodiny a klenby lební,” uvedl státní zástupce Jakub Kubias.

Obžalovanému hrozí za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí první pomoci, přechovávání a distribuci drog až dvanáct let.

Zmocněnec požaduje náhradu nemajetkové újmy pro rodiče a sourozence zemřelého ve výši šesti milionů korun.

Kromě zavinění tragické nehody u Hošťky a svérázného jednání bezprostředně po ní viní státní zástupce muže i z toho, že od roku 2017 sám nakupoval a pak prodával nebo i bezúplatně předával dalším lidem drogy, zejména kokain.

„Udělal jsem velkou chybu. Ale nesouhlasím s tím, že jsem neposkytl první pomoc. Byl jsem ve velkém šoku, byl jsem zmatený. Nebyl jsem schopen přemýšlet, co se děje. Když přijelo jiné auto, pán z něj hned vlezl dozadu našeho auta a poskytoval pomoc spolujezdci. Druhý muž se postaral o dalšího spolujezdce. Viděl jsem, že je o ně postaráno. Nedokážu si představit, jak já bych pomohl,“ vysvětloval před soudem obžalovaný Černý.

Nevinný se cítí i co se týče drog. „Nic jsem s ní (drogou) nedělal, jen jsem ji schoval osobě blízké. Bylo mi řečeno, že je to pryskyřice ze skořicovníku a že to není nelegální. Nic jsem neprodával, nemám k tomu žádný důvod,“ hájil se.

V průběhu vyšetřování se muž podle informovaného zdroje hájil i tím, že si myslel, že při nehodě auto jen sjelo ze silnice a všichni jsou v pořádku. Těžce zraněného muže na zadním sedadle si prý nevšiml. Proto se začal věnovat svému psovi, který byl celý od krve.

Jednoho ze svědků, kteří u nehody zastavili, podle závěrů vyšetřování přesvědčil, aby ho i se psem ihned odvezl k veterináři do Plzně. Tam pak souzeného muže zadrželi policisté.

Tragická nehoda se stala loni 21. června před půlnocí. Obžalovaný řídil Volkswagen Passat na cestě od Tachova přes Dlouhý Újezd směrem na Rozvadov. Za volant podle obžaloby sedl, ač předtím vypil v restauraci podle zjištění policistů několik panáků tvrdého alkoholu.

“V průběhu jízdy pak ještě užil kokain v množství nejméně 0,1 gramu, a takto ovlivněn požitím alkoholu a kokainu dál řídil motorové vozidlo. V době kolem 23:46 hodin při jízdě po silnici třetí třídy od obce Žebráky na Hošťku nepřizpůsobil rychlost jízdy, při projíždění zatáčky nezvládl řízení a v rychlosti nejméně 86 kilometrů v hodině vozidlo dostalo smyk. Vůz pak havaroval vedle komunikace, kde pravým bokem a částečně i střechou narazil do dvou vzrostlých stromů,” popsal Kubias.

Jednačtyřicetiletý spolujezdec z předního sedadla vyvázl s otřesem mozku, odřeninami a pohmožděninami, v nemocnici si ho lékaři nechali čtyři dny.

Obžaloba: Řidiče moc nezajímal stav jsou spolujezdců

Osmadvacetiletého muže ze zadního sedadla záchranáři převáželi v kritickém stavu do plzeňské nemocnice, kde druhý den večer zemřel.

Podle obžaloby bezprostředně po nehodě řidiče příliš nezajímalo, v jakém stavu jsou jeho spolujezdci.

“Dostatečně se nepřesvědčil, zda a případně jaká zranění spolujedoucí utrpěli. Místo toho zjišťoval zranění svého psa, který s nimi také jel v autě. Následně přesvědčil řidiče jednoho z vozidel, které u nehody zastavila, aby jej i se psem odvezl k veterinárnímu ošetření. Takto z místa nehody odjel, aniž by zraněným poskytl jakoukoli pomoc,” klade souzenému za vinu státní zástupce.

Soud pokračuje výslechy svědků a znalců.