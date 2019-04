Dálnici D5 zablokovala nehoda. Srazily se dva kamiony a dvě auta

Nehoda se stala u mostu přes údolí řeky Klabavy u 64. kilometru ve směru na Prahu mezi Ejpovicemi a Rokycany. Jak přesně se vše odehrálo policisté zjišťují. Podle prvních informací událost řeší jako dvě dopravní nehody.

Na místo vyjely všechny záchranné složky. Mluvčí hasičů Petr Poncar uvedl bez bližších podrobností, že cestou k nehodě bouralo i jedno hasičské auto. To se obešlo bez zranění.

Záchranná služba do nemocnic odvezla čtyři zraněné. „Se středně těžkými zraněními jsme do plzeňské fakultní nemocnice převáželi dva muže, jeden je narozený v roce 1963, druhý v roce 1981. Dalšího muže se středně těžkým zraněním narozeného v roce 1977 jsme transportovali do nemocnice v Rokycanech, stejně jako lehce zraněného třiatřicetiletého muže,“ uvedla Mária Svobodová ze Záchranné služby Plzeňského kraje.

Za nehodou se okamžitě začaly v odpolední špičce tvořit kolony. Část vozidel začala z dálnice sjíždět na 67. kilometru a místo objíždí po staré pražské silnici přes Ejpovice do Rokycan.

Policejní mluvčí Veronika Hokrová uvedla, že místo nehody je průjezdné jedním jízdním pruhem. Z dostupných informací vyplývá, že karambol se stal v levém jízdním pruhu dálnice.