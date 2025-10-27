Nehoda se stala před 03:30 poblíž Boru. Podle silničářů havarovala dvě těžká nákladní vozidla. Doprava je před místem nehody odkláněna na Exitu 119 Benešovice. Před ním se tvoří více než kilometrová kolona.
Nehoda dvou nákladních aut zablokovala D5 na Tachovsku, tvoří se kolony
Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut
Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...
Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech
Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...
Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!
Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...
Jízda po zadním kole a rychlost 175 km/h, motorkář přišel o řidičák
Během několika dní přišlo na Domažlicku o své řidičské průkazy šest řidičů. Na průšvih si zadělali rychlou jízdou. Tři z nich řídili silná auta značky BMW. Mezi hříšníky je také motorkář, který si...
Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice
Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...
Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení
Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...
Nejdřív archeologové, teď skála. Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá
Vodovod a kanalizace pro plzeňskou část staré Lobzy jsou snad prokleté. Nejdříve místní lidé desítky let jen doufali, že se jich dočkají. Když letos stavba konečně začala, provází ji jedna pohroma za...
Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu
U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu...
Záda už ho do světa nepustí. Louda končí mezinárodní badmintonovou kariéru
Jan Louda končí v 26 letech kvůli zranění zad profesionální badmintonovou kariéru na mezinárodní úrovni. Česká jednička a účastník loňských olympijských her v Paříži to oznámil na svých sociálních...
Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost
Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...
AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV
Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...
Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili
Jednašedesátiletý muž, který byl v úterý nalezen mrtvý v parku u ubytovny v plzeňských Malesicích, nemusel být zavražděn. Kriminalisté pracují i s verzí, že si zranění mohl způsobit sám. Muže,...
Jaro, běhej! Kdo neběhal, nehrál. Jak Gasperini cepoval Šedivce v Crotone
Když na tréninku na chviličku polevil, hned uslyšel ostrý hlas: „Jaro, běhej!“ Už je to dvacet let. V sezoně 2005/06 válel plzeňský odchovanec Jaroslav Šedivec v druholigovém italském Crotone. A na...