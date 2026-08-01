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Nehoda dvou aut uzavřela dálnici D5 u Heřmanovy Huti směrem na Plzeň

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  15:39aktualizováno  16:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nehoda dvou osobních aut v sobotu odpoledne nakrátko uzavřela provoz ve směru na Plzeň na dálnici D5 u Heřmanovy Huti na Plzeňsku. Zasahují tam jednotky záchranného systému.

Policie dopravu ve směru na Plzeň odkláněla, okolo 15:50 ale už bylo možné projet okolo nehody jedním pruhem, řekla krajská policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že bližší informace o nehodě zatím nemá.

Nehoda se stala na 99,5 kilometru dálnice ve směru od Rozvadova na Plzeň. Auta se místu musela vyhýbat přes sjezd na 100. kilometru dálnice a zpět na dálnici bylo možné se vrátit na 93. kilometru.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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