Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

Autor:
  9:30
Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.
Fotogalerie2

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené vozidlo našel náhodný kolemjdoucí. (12. dubna 2026) | foto: Hasiči města Holýšov

Hasiči, policisté a záchranáři vyjížděli k převrácenému autu u Křenov v neděli před sedmou hodinou ráno.

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené vozidlo našel náhodný kolemjdoucí. (12. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o nálezu vozidla na střeše na polní cestě v katastrálním území Křenovy na Domažlicku,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Uvnitř vozidla se nacházel zaklíněný sedmačtyřicetiletý řidič. Záchranáři už mu nedokázali pomoct.

Převrácené auto při nehodě poškodilo hnízdo, na záchranáře útočily vosy

Jak a kdy k nehodě došlo, zjišťují nyní dopravní policisté. „Veškerými okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté územního odboru Domažlice a k přesné příčině úmrtí muže byla nařízena soudní pitva,“ dodala Šmaterová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.