Sanitka převážející pacienta se střetla s náklaďákem, skončila v příkopu

Sanitka se v úterý střetla s nákladním automobilem u Dolní Lukavice na Plzeňsku. Lehké zranění utrpěl jak její řidič, tak záchranářka. Převážený pacient vyvázl nezraněn.
Na Plzeňsku v úterý havarovala sanitka převážející pacienta. Střetla se s nákladním autem. (31. března 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

„Nehoda se stala před tři čtvrtě na devět na silnici I/27 u Dolní Lukavice,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Na Plzeňsku v úterý havarovala sanitka převážející pacienta. Střetla se s nákladním autem. (31. března 2026)

Sanitka skončila po střetu s nákladním vozidlem v příkopu. „Sanitní vůz převážel pacienta. Ten v souvislosti s dopravní nehodou žádné zranění neutrpěl,“ uvedla za záchrannou službu Karolína Korčíková.

Pacienta odvezl do zdravotnického zařízení jiný vůz záchranářů. Zranění ale utrpěl jak řidič sanitky, tak jeho kolegyně. „Mají lehká poranění a převezli jsme je do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření,“ dodala Korčíková.

Co předcházelo kolizi nyní zjišťují dopravní policisté. Hasiči zlikvidovali uniklé provozní kapaliny a zajistili místo nehody.

Silnice byla z důvodu nehody zcela uzavřena a objízdná trasa vedla z Přeštic přes obec Dolní Lukavice.

