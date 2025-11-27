Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit

Nehoda se stala před 16. hodinou na 64. kilometru, v kopci za Rokycany. Hasiči podle svého krajského mluvčího Michala Holečka během 14 minut vyprostili z havarovaných aut dva lidi a předali je zdravotnické záchranné službě.
Dálnice byla zavřená mezi exity 62 Rokycany a 67 Ejpovice, okolo 17. hodin se místo zprůjezdnilo odstavným pruhem. Vytvořila se kolona dlouhá až sedm kilometrů.
