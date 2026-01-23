Nákladní auto na D5 narazilo do svodidel. Unikla nafta, směr na Prahu stojí

Podle Národního dopravního informačního centra se nehoda stala před 04:45 na 85. kilometru dálnice. Řidiči z ní mohou sjet na 89. kilometru a zpátky se pak vrátí přes nájezd na 80. kilometru.
Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...
Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...
Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský....
Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů....
Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...
Dálnice D5 na 85,5 km ve směru na Prahu je uzavřená. Nákladní souprava tam narazila do svodidel a následně došlo k úniku nafty. V opačném směru jízdy je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu....
Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a...
Opilá řidička, která o víkendu v osobním vozidle na Domažlicku dokonce vezla svoji rodinu včetně nezletilých dětí, si nedělala nic z toho, že ji zastavili dopravní policisté. Přestože jí zakázali...
Se začátkem roku se rozjíždí v Plzni další ročník akcí v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Některé městské obvody při nich nabízejí možnost hlasováním rozhodnout o tom, na co bude...
O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...
Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....
Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...
V některých základních školách v Plzeňském kraji jedou na lyžařský kurz všechny děti, jinde je vůbec neorganizují, protože kvůli cenové zátěži by nejel téměř nikdo. Jiná škola to vyřešila po svém –...
Ve Staré synagoze v Plzni si lidé připomněli památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války. Během tří velkých transportů bylo deportováno 2 613 lidí do ghetta v Terezíně, konce války...
Lidé i přes opakované zákazy znovu krmí zvířata v zoologických zahradách. Jeden z posledních případů se odehrál v plzeňské zoo, kde mají špatné zkušenosti zejména u výběhů s primáty a kopytníky....