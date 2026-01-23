Nákladní auto na D5 narazilo do svodidel. Unikla nafta, směr na Prahu stojí

Dálnice D5 na 85,5 km ve směru na Prahu je uzavřená. Nákladní souprava tam narazila do svodidel a následně došlo k úniku nafty. V opačném směru jízdy je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Policie vyzývá řidiče k maximální opatrnosti.
Podle Národního dopravního informačního centra se nehoda stala před 04:45 na 85. kilometru dálnice. Řidiči z ní mohou sjet na 89. kilometru a zpátky se pak vrátí přes nájezd na 80. kilometru.

Připravujeme podrobnosti.

