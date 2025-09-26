Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Autor: ,
  13:11
Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas zastaven.
Kvůli nehodě dvou kamionů u čerpací stanice se na Tachovsku na několik hodin...

Kvůli nehodě dvou kamionů u čerpací stanice se na Tachovsku na několik hodin zastavil provoz na D5. (26. září 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Kvůli nehodě dvou kamionů u čerpací stanice se na Tachovsku na několik hodin...
Kvůli nehodě dvou kamionů u čerpací stanice se na Tachovsku na několik hodin...
Kvůli nehodě dvou kamionů u čerpací stanice se na Tachovsku na několik hodin...
Kvůli nehodě dvou kamionů u čerpací stanice se na Tachovsku na několik hodin...
9 fotografií

Kvůli likvidací následků nehody zůstávala ještě okolo 13:00 uzavřená čerpací stanice, kolony aut se rozjížděly.

Jednoho člověka z havarovaného kamionu hasiči vyprošťovali. „Po nehodě došlo k menšímu požáru, který uhasila obsluha přenosným hasicím přístrojem. Obsluha stanice použila šest hasicích přístrojů,“ uvedl mluvčí plzeňských hasičů Petr Poncar.

Stovky litrů nafty vytekly na D5 po nehodě kamionu, řidič najel na svodidla

Mluvčí záchranné služby Martin Štěpán uvedl, že jednoho staršího cizince záchranáři po vyproštění ošetřili a ve stabilizovaném stavu ho předali se středně těžkými zraněními nohou a hrudníku letecké záchranné službě. „Druhý účastník dopravní nehody byl s lehčím zraněním hlavy převezen do zdravotnického zařízení pozemní cestou,“ doplnil Štěpán.

Provoz na dálnici D5 stál krátce také na 53. kilometru na Rokycansku, kde ve směru na Prahu hořela dodávka. Provoz tam byl zastaven dočasně v obou směrech, informovala policejní mluvčí Pavla Burešová. Nejdřív se pro dopravu obnovil provoz ve směru na Německo, později i opačný směr.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Označení vlastizrádce či nacistické prase, k tomu pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam ve středu dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik...

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:11

Ze sklepa vynesli bezvládného seniora. Hasiči prověřují otravu při pálení alkoholu

V rodinném domě v Plané u Mariánských Lázní zasahují od pátečního rána hasiči i zdravotníci. Ze sklepa domu vynesli sedmasedmdesátiletého muže s poruchou vědomí. Je možné, že se nadýchal alkoholových...

26. září 2025  11:59

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...

25. září 2025  17:41

Unikátní naleziště vydalo stovky keltských mincí, lokalitu archeologové tají

Vše začalo malou keltskou mincí nepravidelného oválného tvaru o velikosti 12 na 15 milimetrů. Na přísně utajené lokalitě severního Plzeňska ji před několika lety objevil amatérský archeolog. Nejprve...

25. září 2025  17:04

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

25. září 2025  13:14

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:30

Problém s byty lze řešit rychle, pozemky má stát, říká krajská jednička SPD

Jednička kandidátky SPD v Plzeňském kraji Marie Pošarová věří, že se jí podaří obhájit poslanecký mandát. Zasedá v zastupitelstvu Klatov, loni obhájila post v krajském zastupitelstvu. „Naší prioritou...

25. září 2025  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Domažlicích kvůli kauzám odvolali z rady exstarostu Macha

Domažlické zastupitelstvo odvolalo z rady města bývalého starostu Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice). Důvodem je jeho obvinění v kauzách Kulturního centra Plzeňského kraje a rekonstrukce...

24. září 2025  18:09,  aktualizováno  18:28

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.