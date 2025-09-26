Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Kvůli likvidací následků nehody zůstávala ještě okolo 13:00 uzavřená čerpací stanice, kolony aut se rozjížděly.
Jednoho člověka z havarovaného kamionu hasiči vyprošťovali. „Po nehodě došlo k menšímu požáru, který uhasila obsluha přenosným hasicím přístrojem. Obsluha stanice použila šest hasicích přístrojů,“ uvedl mluvčí plzeňských hasičů Petr Poncar.
Stovky litrů nafty vytekly na D5 po nehodě kamionu, řidič najel na svodidla
Mluvčí záchranné služby Martin Štěpán uvedl, že jednoho staršího cizince záchranáři po vyproštění ošetřili a ve stabilizovaném stavu ho předali se středně těžkými zraněními nohou a hrudníku letecké záchranné službě. „Druhý účastník dopravní nehody byl s lehčím zraněním hlavy převezen do zdravotnického zařízení pozemní cestou,“ doplnil Štěpán.
Provoz na dálnici D5 stál krátce také na 53. kilometru na Rokycansku, kde ve směru na Prahu hořela dodávka. Provoz tam byl zastaven dočasně v obou směrech, informovala policejní mluvčí Pavla Burešová. Nejdřív se pro dopravu obnovil provoz ve směru na Německo, později i opačný směr.