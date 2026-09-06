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Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku

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  11:51
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto vyjelo mimo vozovku a spadlo z mostku.

Celou věcí se zabývají rokycanští kriminalisté, kteří mimo jiné u obou zemřelých nařídili soudní pitvu, řekl krajský policejní mluvčí Ondřej Hodan. Dálnice uzavřena nebyla, provoz byl veden levým jízdním pruhem.

„Nehoda se stala kolem půl šesté ráno na 65. kilometru ve směru na Prahu. Řidič narozený v roce 2007 z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel s vozem Citroën Jumper vpravo na dálnici a následně s ním spadl z mostku. On ani spolujezdec narozený v roce 2006 nehodu nepřežili,“ řekl Hodan.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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