Po více než roce padlo obvinění za smrt policisty na D5, řidičce hrozí až šest let

Petr Ježek
  9:45
Bezmála rok a čtvrt po tragické nehodě obvinili kriminalisté třicetiletou řidičku, která smetla autem na dálnici D5 nedaleko Blatnice u Nýřan na Plzeňsku policistu řešícího předchozí havárii a další dva lidi z nabouraného auta. Obviněné hrozí až šest roků vězení, mohla by dostat i několikaletý zákaz řízení motorových vozidel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policejní mluvčí Eva Červenková v pátek potvrdila obvinění ženy. „Policejní komisař z územního odboru Plzeň-venkov zahájil v uplynulých dnech trestní stíhání třicetileté ženy jako obviněné ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti v jednočinném souběhu s přečinem těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ řekla mluvčí.

Žena loni 5. ledna nezvládla řízení na mokré dálnici se zbytky rozbředlého sněhu. Jela v pravém pruhu ve směru na Prahu.

Řidička na D5 narazila do účastníků jiné nehody, při vyšetřování zemřel policista

„S vozidlem Škoda Fabia se dostala do smyku a přejela pravou krajnici, kde srazila tři osoby. Sedmadvacetiletý policista z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra zde řešil se dvěma cizinci jejich předešlou dopravní nehodu. Policista na následky zranění zemřel, oba cizinci utrpěli vážná zranění,“ popsala Červenková.

Fabie podle prvotních informací narazila do policejní dodávky i nabouraného auta cizinců, které stály v odstavném pruhu. Přitom smetla policistu řešícího předchozí náraz auta cizinců do svodidel i oba muže z už nabouraného osobního auta.

Těžce zraněného muže v uniformě převáželi záchranáři do nemocnice v kritickém stavu, krátce po převozu ale zemřel. Jeho pohřeb pak byl s policejními poctami.

Zraněným cizincům bylo v době nehody 28 a 29 let.

Dronaři u tragické nehody na D5 rozbili stroj za statisíce korun, zavadil o dráty

Po tragické nehodě si rozbili dron plzeňští specialisté, kteří havárii monitorovali. Na místě byla totiž snížená viditelnost, stroj narazil do drátů elektrického vedení a spadl na zem.

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

