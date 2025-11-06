Tragická nehoda auta s pěti lidmi na D5. Jeden mrtvý, čtyři vážně zranění

Autor:
  8:58
Jeden mrtvý, další v kritickém stavu a tři těžce zranění lidé. To je bilance ranní nehody na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku, kde havarovalo osobní vozidlo.
Tragická nehoda se stala před pátou hodinou ráno u Nýřan na 93. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov.

Podle prvotních informací vozidlo značky Mazda vyjelo vpravo mimo silnici, vozidlo se vymrštilo přes nájezd, vůz se otočil proti směru jízdy a skončil v příkopu.

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara cestovalo v autě pět lidí. Jednoho člověka museli resuscitovat. „Vyproštění nebylo potřeba,“ upřesnil mluvčí.

Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, za jízdy mu upadlo kolo

Nehoda si vyžádala jeden lidský život. „Zranění utrpělo celkem pět osob mladého až středního věku. U nejzávažněji poraněné osoby bylo nutné zajištění základních životních funkcí a následný urychlený transport do zdravotnického zařízení. Další tři účastníci utrpěli poranění středního až těžšího rozsahu a byli taktéž transportováni do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření. Poslední z osob cestujících ve voze utrpěla poranění neslučitelná se životem, a na místo byl tak povolán koroner,“ popsal vážnou kolizi za záchrannou službu Luboš Bouček.

Protože se nehoda stala na nájezdu na dálnici, provoz na ní omezen nebyl. Jak přesně došlo k nehodě, zjišťují nyní dopravní policisté. Jejich vyjádření doplníme, jakmile bude k dispozici.

