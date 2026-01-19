Dodávka v plné rychlosti narazila do odstavené cisterny, řidiče museli vyprostit

  9:21
Vážná dopravní nehoda se v neděli odpoledne stala na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Dodávka v plné rychlosti narazila do cisterny silničářů s výstražnou šipkou, kteří stáli v odstavném jízdním pruhu. Jejího řidiče s vážným zraněním transportovali do nemocnice letečtí záchranáři.
Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan. (18. ledna 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala na 97,5 kilometru dálnice D5 u Nýřan ve směru na Prahu krátce po půl třetí odpoledne.

Čtyřiatřicetiletý řidič dodávky narazil do šipky a vozidla silničářů, jenž stáli v odstavném pruhu.

Šofér zůstal ve zdemolované kabině zaklíněný. Hasiči ho museli vyprostit pomocí hydraulických nástrojů. Zranil si při tom nohu.

Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan. (18. ledna 2026)
Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan. (18. ledna 2026)
Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan. (18. ledna 2026)
Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan. (18. ledna 2026)
„Muž byl našimi záchranáři ošetřen, zajištěn a předán s úrazem dolní končetiny letecké záchranné službě,“ informovala za záchranáře jejich mluvčí Andrea Divišová.

Kvůli jeho vážnému zranění mu policisté neprovedli dechovou zkoušku, nařídili proto odběr krve v nemocnici. „Veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabýváme,“ řekla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Dodávka v plné rychlosti narazila do odstavené cisterny, řidiče museli vyprostit

Advantage Consulting, s.r.o.
