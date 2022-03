Dodávce s autem na vleku upadlo za jízdy kolo, převrátila se přes svodidla

V 57 letech má Roman Korbel v trestním rejstříku 42 záznamů, nyní je před soudem znovu. Půl roku poté, co jej soudci v...

Muž téměř deset let družku fackoval, kopal a znásilňoval. Dostal 6,5 roku

Krajský soud v Plzni poslal na 6,5 let do vězení jednačtyřicetiletého Jaroslava D., který téměř deset let týral svoji...