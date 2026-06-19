Octavie a mercedes se srazily ve čtyři hodiny odpoledne na silnici mezi Nýřany a nájezdem na dálnici D5 v úrovni fotbalového hřiště u Blatnice.
Po kolizi zůstala obě vozidla několik desítek metrů od sebe, mercedes v silničním příkopu.
„Třiačtyřicetiletý řidič Škody Octavia jel ve směru od Nýřan na Heřmanovu Huť. Zřejmě v okamžiku, kdy chtěl předjíždět nákladní vozidlo jedoucí před ním, došlo ke střetu s protijedoucím mercedesem, který řídil jednadvacetiletý muž,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková.
Řidič zůstal v mercedesu uvězněný, hasiči museli na jeho vyproštění použít hydraulické nástroje a mimo jiné museli odstřihnout i celou střechu.
Oba motoristé skončili v nemocnici. „Starší muž utrpěl lehká poranění v oblasti hlavy a hrudníku, mladší muž středně těžká poranění dolních končetin. Oba pacienti byli ve stabilizovaném stavu pozemní cestou transportováni do zdravotnického zařízení,“ sdělila mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
Oba řidiči měli dechové zkoušky negativní. „Škodu jsme předběžně vyčíslili na 400 tisíc korun,“ uzavřela policejní mluvčí.