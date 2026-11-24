Při čtvrteční srážce na hlavním tahu z Plzně na Most ve zdemolovaném autě zemřela sedmapadesátiletá řidička osobního auta, v péči lékařů skončilo 14 lidí z autobusu. Jednalo se o řidiče, tři učitelky a deset dětí z kaznějovské mateřské školy.
Následky ale mohly být daleko horší. Autobus zůstal po srážce s protijedoucím autem nakloněný nad prudkým svahem, opíral se o zprohýbaná svodidla. Kdyby sjel, patrně by se převrátil na střechu.
Přemýšleli jsme, jestli budeme děti vyndavat bočním nebo předním oknem. U předního jsme ale měli strach, že by se autobus mohl převážit a spadnout ze svahu.