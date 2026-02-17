Autobusu se po nehodě zablokovaly dveře, hasiči tahali děti ven oknem

  10:19
Do příkopu u Strašína na Sušicku dnes ráno nešťastně zapadl linkový autobus se 14 dětmi na palubě. Zůstal tam zaklíněný tak, že nešly otevřít dveře. Přivolaní hasiči proto zvolili nouzovou cestu na svobodu přes okénko u řidiče. Nehoda se obešla bez zranění.
Děti museli hasiči z autobusu dostat přes okénko u řidiče. Dveře byly zablokované. (17. února 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Autobus havaroval v úterý ráno kolem tři čtvrtě na osm. Vzhledem k povaze nehody vyslali hasiči na místo několik jednotek. Jejich úkolem bylo hlavně dostat cestující v pořádku ven.

„Autobus byl v příkopu napasovaný tak nešťastně, že nešly otevřít dveře,“ uvedl mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar. Hasiči proto děti dostávali ven oknem u řidiče.

Na místo vyrazila i záchranka. „Při nehodě nedošlo ke zranění osob a tak nebyl nutný transport žádného účastníka do zdravotnického zařízení,“ zhodnotila zásah mluvčí záchranky Karolína Korčíková.

Okolnostmi nehody se zabývají policisté. „Řidič se měl vyhýbat protijedoucímu vozidlu a přitom vyjet mimo komunikaci,“ naznačil možnou příčinu nehody Michal Schön, mluvčí klatovských policistů.

V autobuse v okamžiku nehody jelo 14 dětí. Řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem.

