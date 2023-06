Vyběhla zpoza dodávky, tvrdí řidič souzený za smrt ženy. Měl zbytkový alkohol

Trvalo to přesně dva roky a dva dny, než dvě dospělé dcery zemřelé ženy pohlédly do tváře čtyřiadvacetiletého Martina Gorčíka, který podle žalobce tragédii zavinil.

Za usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci hrozí obžalovanému od jednoho do šesti let vězení. Státní zástupce pro něj navrhuje tříletý trest. Gorčík před soudem prohlásil, že se necítí vinen.

Bylo 18. června 2021 před pátou hodinou ráno, když jel autem po Klatovské v Plzni směrem na Bory. Podle obžaloby jel v místě s maximálně povolenou padesátkou rychlostí nejméně 58 kilometrů v hodině a v krvi měl nejméně 0,71 promile zbytkového alkoholu. Poblíž prodejny kebabu srazil dvaapadesátiletou chodkyni.

Ženu srazil a neposkytl jí první pomoc

„Nesledoval situaci a opožděně reagoval na vstup chodkyně do vozovky, z pohledu řidiče žena přecházela zprava doleva. Obžalovaný ji srazil levou přední částí vozidla. Po střetu pokračoval v jízdě až za křižovatku ulic V Bezovce a Dobrovského. Zraněné neposkytl první pomoc, nezajímal se o její zdravotní stav ani nepřivolal záchrannou službu,“ popsal v obžalobě státní zástupce Pavel Tolar.

Obžalovaný muž řekl, že večer před neštěstím byl s kamarádem v restauraci a vypil tam pět dvanáctek, domů se dostal asi hodinu před půlnocí. Druhý den vstával do práce po čtvrté hodině.

„Necítil jsem se pod vlivem alkoholu, ráno jsem nesnídal. Ještě jsem jel pro kolegu, který ráno nemohl nastartovat auto. Když jsem projížděl po Klatovské, napravo stála dodávka, objížděl jsem ji. Zpoza dodávky vyběhla paní. Před tím jsem ji vůbec neviděl. Byl to všechno mžik. Ještě jsem trošku strhl řízení. Zaparkoval jsem asi o padesát nebo sto metrů dál, má tam obchod Vietnamec. Po zastavení jsem šel dolů,“ popisoval před soudem Gorčík.

Zraněná žena ležela na tramvajových kolejích uprostřed silnice, kolem ní byl podle obžalovaného hlouček lidí. Sám ale pomoci nešel. „Stál jsem na chodníku jako solný sloup. Byl jsem v takovém šoku, že jsem nevěděl, co mám dělat. Během pěti minut tam byla záchranná služba a policisté. Šel jsem k jednomu z policistů a řekl mu, že vozidlo jsem řídil já. Je mi strašně líto, co se stalo, byl to mžik,“ řekl obžalovaný.

Příčinou smrti byl poúrazový šok

Žena po nárazu letěla několik metrů. Do nemocnice ji převáželi v těžkém stavu s poraněním řady vnitřních orgánů, poraněním hlavy a velkým množstvím zlomenin. Zemřela ještě tentýž den v podvečer. Podle spisu byl příčinou smrti poúrazový šok.

Soudu přihlížely dvě dcery zemřelé ženy. „Máma chodila hodně pomalu, naposledy byla na operaci kýly. Nikdy jsem ji neviděla běžet. Šla na trolejbus, tím jezdila k nádraží a z něj autobusem do práce do Stříbra, kde dělala asi deset let. Byla to opatrná ženská,“ řekla po soudním jednání MF DNES jedna z dcer poškozené.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a znalců na konci léta. Pozůstalí požadují náhradu nemajetkové újmy dohromady přes 4,6 milionu korun, dalších 1,4 milionu chce zdravotní pojišťovna.

Obžalovanému v případě odsouzení k nepodmíněnému trestu hrozí ještě delší pobyt za mřížemi. Jen několik týdnů před nehodou byl totiž podmíněně propuštěn z předchozího výkonu trestu. Právě o dobu, o kterou byl dříve propuštěný z vězení, by se mu pak mohl trest ještě prodloužit, protože k nehodě došlo ve zkušební době.