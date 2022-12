Václav Svoboda si zahraje v Plzni. Do poslední chvíle nebude znát děj

„V životě jsem něco podobného nezažil. Nestalo se mi, abych o představení, v němž si zahraji, vůbec nic nevěděl. Pořád si to nějak nedovedu představit. Ale obavy nemám. Zažil jsem už leccos. A co bych to byl za herce, kdybych neunesl tři hodiny případné ostudy,“ řekl MF DNES Václav Svoboda, který v Ulici ztvárňuje postavu Lumíra Nykla.

Ten netradiční nabídku přijal hlavně proto, že šéf plzeňského muzikálu Lumír Olšovský je jeho kamarád. „Už jsem mu spolupráci několikrát odmítl, tak jsem si řekl, že tentokrát do toho půjdu. Hodně se těším. Hlavní je, aby to nebylo trapné. No ale když to nepůjde a hrozilo by, že se představení začne sypat, tak prostě odejdu ze scény a ostatní to určitě zvládnou,“ podotýká s úsměvem.

Vzít roli se nezdráhal také proto, že jeho manželka, pěvkyně, měla mít během posledního dne roku koncert, takže by byl doma sám. „Jenže mezitím onemocněla. V Plzni i tak budu hrát,“ dodává.

Hostování nějakého známého herce v muzikálu odehrávajícím se v době dramatika Williama Shakespeara se už pomalu stává tradicí. Bratra Jeremiáše si zahráli už Richard Genzer a Václav Kopta. „Všichni nabídku přijali bez váhání. Nemusel jsem je nijak přemlouvat. Myslím si, že výkony mají vzestupnou tendenci. Richard Genzer byl velice ochotný, ale v roli se necítil úplně dobře. Václav Kopta to naopak rozjel naplno. A jsem zvědavý na dalšího v řadě. Možná budu mít problém ho ukočírovat,“ uvedl Lumír Olšovský.

Hostující herci musejí předvést svou pohotovost. Co vlastně mají dělat a říkat, jim totiž šéf muzikálu a zároveň režisér říká do sluchátka až během představení. „Je to fičák a paráda tady u vás v Plzni. Prožívám zhmotněný herecký sen a noční můru, hraji v něčem, o čem nic nevím. Máte tady skvělou nápovědu, Lumír Olšovský válí,“ okomentoval adrenalinový zážitek během pauzy květnového představení Václav Kopta.

Původně hrál Jeremiáše Zbyšek Pantuček. Ten ale onemocněl a zaskakoval za něho právě Olšovský. „A tak vznikl nápad, že bychom mohli oslovit jiné herce, kteří by se v muzikálu objevili pouze v jediném představení,“ vysvětluje Olšovský.

Svoboda nebude poslední osobností, která si v muzikálu zahraje. Už 29. ledna do Plzně přijede Martin Zounar. „Přislíbenou mám na další termíny i účast Petra Rychlého a Aleše Hámy. V Praze se to docela rozkřiklo, a tak se nám i herci sami hlásí. Kdo nehraje v Plzni, jakoby nebyl,“ říká s úsměvem Olšovský.

Hvězdné alternace nejsou v plzeňském muzikálu ničím novým. V představení Kočky například hostovala Helena Vondráčková, v díle Kdyby tisíc klarinetů zase vystoupila Eva Pilarová.