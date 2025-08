Fotbalový reprezentant Pavel Šulc už Viktorii Plzeň v třetím předkole Ligy mistrů proti Rangers nepomůže. V pondělí s týmem do Skotska neodcestoval, naopak zamířil do Lyonu, kde dojednává přestup....

Už za pár měsíců budou mít záchranáři zvířat v Plzni na Doubravce novou moderní základnu. Lepší podmínky získá jak personál, tak i jeho pacienti, o které se záchranáři starají. Čekali na to poměrně...

Plzeňská diecéze se rozrůstá hlavně díky lidem, kteří jsou pokřtěni jako dospělí. Letos zde katoličtí kněží pokřtili téměř stovku zájemců. „Na počet věřících lidí je to úplně nejvíc v celé...

Přibližně rok stará je rysí samička, o kterou se stará záchranná stanice Drosera na Bublavě na Sokolovsku. Vzácná šelma se na Bublavu dostala kuriózním způsobem. Chytila se do sklopce, který byl...

Kapela J.A.R. se zbavila jednoho ze svých frontmanů Oto Klempíře nedlouho poté, co oznámil kandidaturu v říjnových sněmovních volbách za Motoristy v Plzeňském kraji. Naše životní cesty nejsou...

Až 250 milionů za Šulce. Lyon se na přestupu dohodl s Plzní, píší ve Francii

Nejlepší hráč fotbalové ligy odchází, Pavel Šulc přestupuje do Lyonu. Jako čerstvou novinku to napsal L’Équipe. „Všestranný český ofenzivní záložník z Viktorie Plzeň by se měl v nejbližších dnech...