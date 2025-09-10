Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce v Praze zadržela Národní agentura pro organizovanou trestnou činnost České republiky devět lidí a v úterý provedla sedmnáct prohlídek prostor v Plzeňském a Pražském kraji.
Jde o součást vyšetřování podvodů v oblasti zadávání veřejných zakázek a dotačních podvodů v rámci modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském kraji.
Ve středu před polednem to na svých stránkách oznámil Úřad evropského veřejného žalobce. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej uvedl, že všech devět obviněných je stíhaných na svobodě.
Podle oficiálního vyjádření se akce týká podezření z podvodů při zadávání veřejných zakázek a veřejných nabídkových řízeních v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025. Nabídkové řízení spolufinancované z evropského Operačního programu Životní prostředí (OPE) bylo určeno na modernizaci školní kuchyně v Domažlicích.
|
Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic
Šetření se rovněž týká zadávání veřejných zakázek na přípravné práce ve velkém investičním projektu, kterým je rekonstrukce budovy bývalých městských lázní v Plzni. „Ta má být podpořena z fondů EU. Jedná se i o špatné řízení v rámci společnosti ve veřejném vlastnictví odpovědné za realizaci projektu,“ informoval úřad.
Než policisté v úterý spustili rozsáhlou akci, na případu pracovali údajně více než dva roky.
Kraj chce zchátralé městské lázně proměnit v kulturní multifunkční objekt s galerií za přibližně dvě miliardy.
Specialisté z úřadu evropského žalobce i policisté mají důvodné podezření, že v obou případech byla zmanipulovaná výběrová řízení.
|
Část bývalých městských lázní bourá bagr, hlavní budova zůstane zachována
„Nabídková řízení byla podle našich závěrů manipulována tak, aby došlo k upřednostnění předem vybraných uchazečů a dále k podvodnému zneužívání prostředků veřejně vlastněné společnosti odpovědné za přípravu tohoto projektu. Touto činností měla být způsobena škoda ve výši přibližně 22 milionů korun,“ uvedl Ibehej.
„Z podvodů při zadávání veřejných zakázek a dotačních podvodů v souvislosti s nabídkovými řízeními bylo obviněno šest fyzických osob a dvě právnické osoby. Další tři osoby byly obviněny z podvodu spojeného se špatným řízením společnosti ve veřejném vlastnictví,“ informovali z centrály Úřadu evropského veřejného žalobce.
Ibehej dále upřesnil, že stíhání jsou vedena za dotační podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a podvod.
|
Architekti kritizují záměr kraje proměnit lázně v galerii bez návrhové soutěže
Policisté od úterního rána zasahovali v Plzni mimo jiné v budově krajského úřadu, dále ve Františkánské ulici, kde sídlí krajem zřízené Kulturní centrum Plzeňského kraje, i na radnici v Domažlicích.
„Poskytujeme maximální součinnost tak, aby kriminalisté mohli provádět úkony v trestním řízení v co možná největším rozsahu a měli materiály, které potřebují, k dispozici. Z důvodu zachování mlčenlivosti ale nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ sdělila v úterý dopoledne na dotaz iDNES.cz mluvčí krajského úřadu Helena Frintová.
Mezi obviněnými by měl být podle serveru Novinky.cz i bývalý domažlický starosta Miroslav Mach.
EPPO je nezávislým úřadem veřejného žalobce Evropské unie. Odpovídá za vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících finanční zájmy EU a jejich předvádění před soud.
Z chátrajících lázní v centru Plzně bude galerie (7. 12. 2022)