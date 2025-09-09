NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici od 8:30. Zároveň prohledávají kancelář Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK) ve Františkánské ulici. Jde o obchodní společnost, kterou kraj zřídil a je jejím stoprocentním vlastníkem.
Zásah potvrdil bez bližších informací mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej i mluvčí hejtmanství Helena Frintová.
„Poskytujeme maximální součinnost. Z důvodu zachování mlčenlivosti ale nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ sdělila iDNES.cz Frintová. Dodala pouze, že by se mělo jednat o trestnou činnost, která se na úřadě děla za minulého volebního období.
|
Razie na hejtmanství. Kvůli tendru na software za 24 milionů viní dva lidi a firmu
KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.
Jde již o druhý zásah kriminalistů NCOZ na krajském úřadě v letošním roce. Policie v květnu obvinila dva lidi a jednu firmu. Podle informací iDNES.cz jsou podezřelí, že ovlivňovali tendr na software za 24 milionů korun.